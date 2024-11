Vente OM ‍: McCourt doit rester, merci Textor

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pointé du doigt par les virages du Vélodrome il y a encore quelques mois, Frank McCourt a renversé la tendance du côté de l'OM. La situation de John Textor à l'OL l'a bien aidé.

« Mc Court : toujours en vie ? ». Le 25 février dernier, une banderole moqueuse affichée dans le Vélodrome en plein match contre Montpellier interpellait le propriétaire de l’Olympique de Marseille, accusé de ne pas s’intéresser assez à son club. Pourtant, depuis qu’il a racheté le club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus en 2016, et même s’il vient rarement au Vélodrome, l’homme d’affaires a dépensé énormément d’argent pour soutenir l’OM. Cet été encore, il a accepté de financer la signature de Roberto De Zerbi, mais également d’Adrien Rabiot ou bien encore Mason Greenwood. Alors, même si certains veulent croire à la présence derrière McCourt de Saoudiens, c’est bien le Bostonien qui finance le nouveau projet décrété par Pablo Longoria avec l’aide de Medhi Benatia. Au point que désormais Frank McCourt n’est plus totalement considéré comme celui qui se moque de l’Olympique de Marseille, les soucis actuels de l’Olympique Lyonnais version John Textor provoquant même des retournements de veste.

McCourt n'a jamais laissé tomber l'OM financièrement

Apprenant que l'OL était en grand danger sur le plan financier avant son passage vendredi devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion, certains supporters de l'OM admettent que Frank McCourt a toujours permis à Marseille d'éviter une faillite retentissante en injectant son argent personnel dans le club. « Franck McCourt il offre pas des fleurs en prime time mais il redresse la barre ! Les comptes de l’OM sur les 5 dernières années : 18/19 : -91,5M€, 19/20 : -127M€,20/21 : -76,3M€, 21/22 : -31M€, 22/23 : -12,7M€ », ironise le compte spécialisé BeOM, en référence au bouquet de fleurs offert par John Textor à Ambre Godillon dimanche avant le match OL-ASSE.

Textor rend service à McCourt

Et d'autres supporters de l'Olympique de Marseille emboîtent le pas sur ce sujet. « Textor parle trop, parade trop pour être honnête, certains diront qu'il est plus présent dans son club que McCourt mais franchement, je préfère la discrétion de notre actionnaire qui lui n'a pas de dettes et met l'argent de sa poche qu'un Textor qui vit à crédit », écrit un autre internaute, conscient que finalement le milliardaire américain aux commandes de l'Olympique de Marseille n'était peut-être finalement pas si mauvais que cela. De là à voir des banderoles à la gloire de McCourt au Vélodrome, il n'y a qu'un pas que l'on ne franchira pas.