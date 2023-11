Vente OM ‍: McCourt demande 600 millions d’euros ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Ça discute entre l'OM et l'Arabie Saoudite pour la vente du club. L'accord est encore loin, car Frank McCourt est très gourmand, mais l'idée est désormais de finaliser le rachat avant la fin de la saison actuelle.

Annoncé comme imminent par certaines sources, le rachat de l’Olympique de Marseille n’est pas encore bouclé. Des discussions ont bien eu lieu ces dernières semaines, mais elles n’ont débouché sur aucun accord financier selon Le Quotidien du Sport, qui assure que Frank McCourt est très ferme sur le prix demandé pour vendre un club acheté 45 millions d’euros en octobre 2016, et dans lequel il aurait investi plus de 250 millions d’euros. Pour effectuer une très belle vente et l’obliger à céder un club qui n’a plus autant de valeur sentimentale à ses yeux, le businessman de Boston en demande un prix entre 550 et 600 millions d’euros selon le média du groupe Lafont.

Les négociations reprennent avec McCourt

Une exigence qui ne collerait pas avec la vision des investisseurs saoudiens, car ce serait bien le fonds d’investissement du royaume, le fameux PIF, qui chercherait à acquérir le club phocéen. Les négociations ont ainsi connu un premier gros coup de froid, qui a été confirmé pendant l’automne quand les demandes de Frank McCourt ont été révélées, histoire de tenter de faire baisser le prix de la cagnotte. L’Arabie Saoudite n’aurait toutefois aucun problème à régler cette somme si la volonté première était de tout rafler rapidement, mais ce n’est pas le cas et les pensionnaires du Royaume du Golfe ne veulent surtout pas passer pour des émissaires qui surpayent tout, jusqu’au prix de rachat de l’OM.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Toutefois, le média spécialisé assure que tout ce beau monde revient progressivement à la table des négociations, chacun ayant visiblement envie de faire affaire au final. Des médias saoudiens confirment que les discussions ont désormais repris, même si cela ne garantit pas un accord à venir. Concernant le timing, l’idée serait de finaliser le rachat de l’OM dans le courant de l’année 2024, pour avoir les commandes avant le début de la saison 2024-2025. De quoi repousser encore un peu les attentes, même si les supporters marseillais se demandent quand cet accord va enfin avoir lieu, et si l’Arabie Saoudite va vraiment aller au bout de la démarche avec une offre capable de faire plier le propriétaire américain de l’OM.