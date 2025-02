L’OM favorisé par l’arbitrage, scandale en Ligue 1

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM est le club qui a le plus contesté les décisions arbitrales ces dernières semaines mais après la victoire à Angers, c’est le SCO par l’intermédiaire de son entraîneur qui a pesté contre Hakim Ben El Hadj.

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique de Marseille hausse le ton sur le sujet de l’arbitrage. Medhi Benatia a payé cher ses dernières prises de position, le coordinateur sportif du club phocéen ayant été sanctionné de trois mois de suspension. Il faut dire que depuis le début de la saison, l’OM est régulièrement l’objet de décisions contraires de la part du corps arbitral. Mais dimanche soir à Angers, ce sont les locaux qui se sont plaints de M.Hakim Ben El Hadj. Au micro de DAZN après la victoire de l’OM, l’entraîneur angevin Alexandre Dujeux a notamment regretté que l’arbitre n’ait pas sifflé la faute de Pierre-Emile Hojbjerg sur Jean-Eudes Aholou sur l’action ayant amené le corner de l’ouverture du score signée Adrien Rabiot.

🎙 | Alexandre Dujeux est revenu sur la situation litigieuse avant le premier but marseillais. 💬🧐 #SCOOM pic.twitter.com/gg8UCi7PTM — DAZN France (@DAZN_FR) February 9, 2025

« Il me semble qu’il y a faute mais c’est toujours à l’appréciation de chacun. Contre Le Havre, on a un joueur expulsé au bout de huit minutes, puis on nous dit qu’il n’y a pas rouge et le joueur n’est pas suspendu. Ça fait deux faits de jeu contre nous ces derniers temps. Je le signale, ce n’est pas du tout dans mes habitudes, je parle très rarement de ça à chaud » a regretté l’entraîneur du SCO, reconnaissant par ailleurs l’indéniable supériorité technique des joueurs de l’OM dimanche soir.

L'OM silencieux sur l'arbitrage

« On passe au révélateur et puis on se rend compte de ce qu’est une très belle équipe de Ligue 1 » a-t-il reconnu, bon perdant. Du côté de l’Olympique de Marseille, pas de réactions au sujet de l’arbitrage après le match de dimanche soir même si les Phocéens ont contesté eux aussi certaines décisions durant la rencontre comme un possible penalty oublié pour une main angevine sur la ligne après une frappe de Gouiri. Globalement, les débats se portent de plus en plus sur l’arbitrage en Ligue 1 et ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour le spectacle.