Vente OM ‍: McCourt appelle ses amis saoudiens

Par Guillaume Conte

Tout le monde est sur les nerfs à Marseille autour de la vente du club. Mais Frank McCourt prépare la saison prochaine, non sans être aidé par des appuis financiers solides d'Arabie Saoudite sur certains dossiers.

Le mois de juillet vient de débuter et toujours aucune trace de l’officialisation de la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite. Cela devait pourtant se faire au coeur d’un été agité avec les droits TV, la fin de l’exercice comptable, et le mercato. Quand on connait l’agitation qui règne sur le Vieux Port, tout peut toujours se passer mais pour le moment, Frank McCourt a toujours le club en mains, et Pablo Longoria possède son feu vert pour préparer la saison prochaine. Et dans les manoeuvres principales de ce début d’été, l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang est au coeur des questions. L’attaquant gabonais, meilleur buteur de l’OM la saison passée, possède une offre copieuse venue d’Arabie Saoudite, ce qui ne le laisse pas insensible.

Frank McCourt adore faire du business avec l'Arabie Saoudite

Le club provençal tente de le retenir, mais ne devrait pas s’opposer en cas de volonté farouche d’Aubameyang de quitter le club marseillais. Mais c’est surtout l’intérêt prononcé de la Saudi Pro League pour les joueurs de l’OM qui interpelle Thibaud Vézirian. Le spécialiste du dossier de la vente de l’OM, qu’il suit depuis plus de trois ans, estime qu’il est impossible de ne pas faire le lien avec le rachat du club provençal par le Royaume du Golfe, qui lui a encore été récemment confirmé selon ses dires. Pour le journaliste d’Entrevue, il est impossible que l’argent tombe à chaque fois par magie en provenance d’Arabie Saoudite, sans qu’il n’y ait une causalité avec la vente de l’OM.

Vente OM : Semaine décisive pour l'Arabie Saoudite ! https://t.co/QLCWLnNHIR — Foot01.com (@Foot01_com) July 2, 2024

« Aubameyang en Arabie Saoudite ? Si c’est une offre en mode Renan Lodi, honnêtement pour l’OM, il faut prendre. McCourt avec ses amis saoudiens a trouvé la recette magique, c’est devenu McCourt Copperfield. Mais il faut prendre, pas de souci. (Ironique) Je ne sais pas ce qu’il se passe en coulisses, il n’y a bien sûr aucun problème. L’OM peut se payer un entraineur parmi le top10 européen en ce qui concerne les salaires, visiblement ils peuvent faire de l’argent avec l’Arabie Saoudite, il vaut mieux ne pas se soucier de ce qu’il se passe en coulisses. L’OM a une manne financière qui vient de je ne sais où, alors que McCourt a toujours dit qu’il ne remettait pas d’argent et il lâche des dizaines de millions à chaque fin d’année. Il n’y a pas de souci, tout va bien. J’ai encore tant de confirmations de ministères et de mairies que ça doit s’officialiser, mais ils ne le font toujours pas. Je ne suis pas responsable de la temporalité, ni des mensonges ou du foutage de gueule vis à vis des supporters, nous on essaye d’informer et d’être transparent », a assuré Thibaud Vézirian dans son live sur Twitch, histoire de rappeler que pour lui tout était bouclé, et qu’il ne manquait plus que la date et l’heure de l’officialisation de la vente de l’OM.

Si cela ne se fait pas à l’heure où tout le monde n’attend que ça à Marseille, après une saison décevante et alors que les droits TV ne tombent pas, ce sera tout de même un mystère de plus dans l’escarcelle du club olympien.