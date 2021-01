Vente OM : McCourt accélère, il souffle sur les braises

Dans : OM.

Alors que son Olympique de Marseille commence un peu à partir en vrille, Frank McCourt cherche réellement à vendre son club.

Depuis quelques semaines, c’est la crise à l’OM. D’abord parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous, Marseille venant de perdre trois matchs en l’espace d’une semaine en Ligue 1, ce qui place le club phocéen bien loin de son objectif podium. Mais aussi parce que les coulisses sont en feu, entre les mauvais coups d’Eyraud, la pression autour de Villas-Boas et la guerre interne entre Payet et Thauvin. Si le mercato hivernal redonne un peu le sourire aux supporters, la plupart d’entre eux sont soûlés, certains réclamant même le départ de la direction actuelle. Et dans les mois à venir, les fans pourraient avoir gain de cause, vu que Frank McCourt négocie toujours la vente de l’OM. C’est en tout cas l’information révélée par Thibaud Vézirian.

« C’est sûr et certain qu’il y a des négociations pour la Vente OM. McCourt a fait un rendez-vous avec des acheteurs. C’est une information avec de multiples sources : politiques, avocats, hommes d’affaires, directeurs… Il s’est assis avec d’autres personnes, notamment Jeff Ingram. C’est une réalité. J’ai moins de joueurs de foot ou de directeur sportif dans mon répertoire, mais j’ai des hommes d’affaires, de personnes à l’étranger via mon back-ground. Un ancien joueur, notamment passé par l’OM, m’a notamment dit qu’il savait que c’était en cours. Ça m’a juste conforté, mais je suis conforté tous les trois jours sur la vente de l’OM. Je n’ai pas de doutes », a lâché, sur YouTube, le journaliste, qui estime donc que l’année 2021 pourrait être la bonne dans cette fameuse Vente OM. Reste maintenant à savoir d’où viendraient les investisseurs intéressés par le rachat de Marseille en cette période de crise.