OM : Malgré le mercato, la vente du club avance

Chroniqueur notamment pour La Chaine L’Equipe, Thibaud Vézirian a récemment révélé que l’Olympique de Marseille était toujours en vente aux yeux de Frank McCourt.

Contrairement à ce qu’affirment les proches du propriétaire américain ou même les membres de l’OM, une vente du club serait possible en cas d’offre belle et solide dans les prochains mois. Le feu mis par l’arrivée en fanfare du duo Boudjellal-Ajourdi au printemps dernier ne s’est donc pas éteint, même si les deux hommes ne sont plus du tout concernés par un éventuel rachat. Récemment, Vézirian avait ainsi assuré que le projet se mettait en place et déboucherait certainement sur des discussions très concrètes dans les semaines à venir. Forcément, avec de telles affirmations, il y a de quoi appâter le chaland, et notamment le supporter de l'OM qui s’interroge depuis des mois sur l’avenir de son club. Interpellé sur les réseaux sociaux, le consultant a bien fait comprendre que son message était toujours le même, très optimiste sur un possible rachat.

« Ça avance sereinement. Plusieurs rendez-vous importants s'enchainent. Pas de "silence radio" de ma part, il y a juste ce que j'ai annoncé : le besoin de les laisser bosser plusieurs semaines pour négocier et aboutir à un deal, ou non. Concernant les transferts, ce sont des prêts avec option d’achat », a tenu à faire savoir Thibaud Vézirian, histoire de dire que le mercato plutôt agité qu’effectue Frank McCourt via ses dirigeants à l’OM n’est pas forcément une indication de la volonté du millionnaire de Boston de rester sur le long terme à Marseille. Cette position du consultant de la chaîne L'Equipe avait donné à une polémique avec Romain Canuti, journaliste du Phocéen, pour qui tout cela est une vaste fumisterie juste pour avoir du trafic et se faire un nom.