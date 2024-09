Vente OM ‍: Marseille a le boss McCourt, l'Arabie Saoudite peut se rhabiller

Dans : OM.

Frank McCourt continue d'alimenter les comptes de l'OM et s'implique même dans les gros dossiers, signe que Marseille peut compter sur son propriétaire comme homme fort du projet.

Année sans Coupe d’Europe, gros contrats, pertes financières copieuses. Au printemps dernier, la situation de l’OM faisait clairement craindre le pire. Surtout qu’il se murmurait qu’aucune recrue n’aurait lieu sans des ventes majeures, et une baisser drastique de la masse salariale. Mais une fois l’été venue, la cigale a de nouveau chanté et Marseille a fait venir Roberto De Zerbi, un entraineur à très haute réputation et très haut salaire également, et les stars sont arrivées, y compris de Premier League comme Mason Greenwood. Un dossier pour lequel Frank McCourt s’est personnellement impliqué, comme l’a révélé l’entraineur italien récemment.

La valeur de l'OM est montée en flèche

Passé par Marseille au printemps puis en ce début de saison, Frank McCourt a fini de retourner l’opinion publique en sa faveur. Le fait qu’il dépense sans compter permet à l’OM de présenter une équipe compétitive, et cela se traduit avec ce bon début de saison. Les rumeurs de la vente du club à l’Arabie Saoudite ont beaucoup de mal à subsister tant l’Américain a su y mettre les formes, et ce n’est pas non plus une stratégie totalement à perte. La valeur du club, comme calculée par le site spécialisé Football Benchmark, a plus que quadruplé depuis l’arrivée du businessman de Boston, pour dépasser les 500 millions d’euros pour la première fois de son histoire.

Une preuve que, même si l’Américain rajoute des dizaines de millions d’euros chaque année, ce n’est pas non plus fait n’importe comment. Et certains supporters prennent désormais la défense de Frank McCourt en soulignant qu’au lieu d’espérer son départ, les sympathisants de l’OM feraient mieux de le remercier de s’impliquer autant, financièrement surtout, dans le fait de tenter de maintenir le club au plus haut niveau et de permettre à Pablo Longoria de faire des folies à quasiment chaque mercato désormais.