Vente OM ‍: Longoria s'en va, les Saoudiens arrivent enfin

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les rumeurs sur le départ probable de Pablo Longoria de son poste de président de l'Olympique de Marseille relancent la théorie d'une vente de l'OM aux Saoudiens.

Tandis que l'équipe de Gennaro Gattuso décevait une nouvelle fois ses supporters en se contentant d'un très triste nul contre Strasbourg (1-1), les insiders de la vente OM s'emballaient en apprenant que du côté de Frank McCourt, on serait désormais prêt à mettre fin à l'aventure Pablo Longoria. En février 2021, ce dernier débarquait Jacques-Henri Eyraud de son poste de président, et il semble dorénavant envisageable que l'Espagnol arrive également à bout de course, ses soutiens étant désormais de moins en moins nombreux au sein du club et des tribunes du Vélodrome. Qui dit départ de Longoria dit évidemment nouvelle révolution à venir, mais surtout possible décision de McCourt de vendre l'Olympique de Marseille. Il n'en fallait donc pas plus pour réveiller les réseaux sociaux et les spécialistes de la cession de l'OM.

Longoria et la vente OM, tout arrive

Trois ans après avoir annoncé la vente de l'Olympique de Marseille, Thibaud Vézirian est à présent persuadé que le départ de Pablo Longoria est le dernier signal avant l'officialisation de la venue des fameux investisseurs saoudiens. Sur son site internet, le spécialiste de la vente de l'OM a crié victoire en apprenant samedi que Pedro Iriondo quittait officiellement le club phocéen, ce dernier étant un des derniers proches de Longoria au sein de la direction marseillaise. « Maintenant, on nous annonce que le prochain, c’est Longoria. Vu ce qui s’est passé en septembre, tout le monde sait que l’ère Longoria touche à sa fin. Il est déjà resté beaucoup plus longtemps que prévu à un poste de président et tout porte à croire que la suite, c’est bien sûr une officialisation de cession de l’Olympique de Marseille et rien d’autre. Tout a été mis en place pour cela (...) Aujourd’hui, les voyants sont au vert, tant au niveau des sources qui nous disent que tout est désormais OK, qu’au niveau des hommes. C’est un peu sauve-qui-peut à l’Olympique de Marseille : exit Friio, Matthieu Louis-Jean, Ribalta, Iriondo… et ensuite Longoria. On s’attend donc au meilleur pour la suite avec un nouveau très gros projet qui arrive et qui va ravir les supporters de l’OM, et tant mieux », annonce Thibaud Vézirian, qui depuis 2021, et l'arrivée de Pablo Longoria à la présidence de l'OM, affirme que tout est prêt pour une vente.

Pas pour faire l'avocat de Pablo Longoria qui a en partie raté le mercato d'été de l'OM, mais il n'a pas mis le club en difficulté financière comme son prédécesseur l'avait fait.



Quand je repense à ces 3 transferts et à ce qu'on a subi sportivement et économiquement derrière... pic.twitter.com/A3Lw7RyRj0 — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐓𝐨𝐦𝐦𝐚𝐬𝐢 (@Vincent_1393) January 15, 2024

L'heure est peut-être venue que tout se confirme, même si aucune date n'est encore donnée, les insiders affirmant que le départ de Pablo Longoria pourrait intervenir après la fin du mercato d'hiver. Lors de sa dernière conférence de presse la semaine passée, l'actuel patron de l'OM ne paraissait pas réellement si inquiet que cela, même si depuis la fameuse réunion de septembre 2023 avec les Ultras il y a eu une réelle coupure. Et comme les résultats sportifs ne sont pas à la hauteur des attentes, forcément ces rumeurs incessantes prennent de l'ampleur.