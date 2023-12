Vente OM ‍: La piste saoudienne confirmée par deux indices ‍?

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt est désormais assez loin de l'Olympique de Marseille, même si l'homme d'affaires américain fait savoir régulièrement qu'il ne veut pas se séparer du club phocéen. Cependant, les changements se multiplient dans l'organisation de l'OM.

S'il y a une seule certitude dans les rumeurs qui évoquent la cession de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt, c'est que ce dernier n'est plus aussi présent qu'avant. Lancé dans son projet Liberty, qui veut construite un nouvel internet, le Bostonien a confié les clubs du club à Pablo Longoria, laissant le soin à ce dernier de gérer les affaires courantes. De quoi forcément confirmer que McCourt ne refusera pas d'offre, saoudiennes ou autres, pour racheter l'OM. Alors que l'on a évoqué l'officialisation d'une vente en janvier 2024, ce qui semble un peu illusoire, la réalité est que dans les couloirs de la Commanderie la réorganisation continue comme le confirme L'Equipe.

Du changement au plus haut niveau à l'OM

Vente OM : Un journaliste saoudien fait une fracassante annonce https://t.co/3saP3PfK96 — Foot01.com (@Foot01_com) December 27, 2023

Le quotidien sportif révèle ce vendredi que des changements arrivent à des postes clés dans l'organisation de l'Olympique de Marseille. « Le conseiller stratégique Pedro Iriondo devrait bientôt faire ses valises. Et la DRH Cécilia Barontini devrait être mutée à un poste moins en vue (Fondation OM et secteur RSE) », précisent Matthieu Grégoire et Loïc Tanzi. Depuis quelques mois, cela bouge dans les bureaux du club phocéen, et même si cela n'est pas très spectaculaire, ces changements structurels tendent à démontrer que des choses se passent en interne, ce que Thibaud Vézirian répète à chaque fois qu'il évoque la venue d'investisseurs saoudiens pour racheter l'Olympique de Marseille. Reste à savoir ce que Pablo Longoria et désormais Mehdi Benatia préparent pour l'OM dans les prochains mois, et surtout ce que Frank McCourt a décidé pour l'avenir du club qu'il avait acheté à Margarita Louis-Dreyfus en 2016 pour un peu plus de 45 millions d'euros. Depuis, l'Américain a dépensé des centaines de millions d'euros pour l'OM, mais l'heure est peut-être venue de faire un retour sur investissement en vendant.