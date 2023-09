Vente OM ‍: La fin de l'ère McCourt est annoncée

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ce jeudi, Jacques-Henri Eyraud a officialisé son départ du groupe McCourt et de l'OM. Arrivé en même temps que l'Américain, le Français compte encore beaucoup pour ce dernier. Faut-il y voir le désengagement à venir de Frank McCourt et un pas de plus vers la vente du club ?

Une fameuse page s'est tournée à l'OM. Après sept années de présence à différents postes, Jacques-Henri Eyraud n'appartient définitivement plus au club phocéen. L'ancien président de l'OM, entre 2016 et 2021, avait laissé son poste à Pablo Longoria après une crise avec les supporters et l'envahissement du centre d'entraînement. Néanmoins, il était resté dans les coulisses du club d'une manière ou d'une autre. Dans un long message sur Linkedin, il a annoncé tirer un trait sur ses activités au sein de McCourt Global mais surtout de l'OM. Si les supporters olympiens ne pleurent pas vraiment son départ, ils peuvent s'interroger sur les conséquences pour Frank McCourt.

McCourt prêt à laisser l'OM aux Saoudiens ?

En effet, comme l'a montré le message d'Eyraud qui remercie chaleureusement l'Américain « un missionnaire comme on en rencontre peu dans le monde des affaires et certainement dans celui du football », les deux hommes s'entendent encore très bien. A tel point qu'ils agissent de manière similaire concernant l'OM. Le site Teamfootball rappelle bien que Jacques-Henri Eyraud a quitté le conseil de surveillance du club fin 2022 en même temps que...Frank McCourt. L'Américain prenait alors du recul pour privilégier ses activités dans le domaine numérique aux Etats-Unis.

Dans un long post LinkedIn, Jacques-Henri Eyraud officialise son départ de McCourt Global, le groupe détenu par le propriétaire de l'OMhttps://t.co/73JNV0wBA1 — RMC Sport (@RMCsport) September 14, 2023

Cela se perçoit d'une autre manière désormais. Arrivé en compagnie d'Eyraud en 2016, McCourt va t-il lui emboiter le pas pour quitter le club dans les mois à venir ? Les tenants de la théorie d'une vente de l'OM à un fonds saoudien le pensent plus que jamais. Il ne fait plus de doute pour eux que Frank McCourt s'apprête à céder le club phocéen dans les prochaines semaines. Teamfootball rappelle en effet les propos mystérieux de l'Américain dans son communiqué pour nier la vente du club en février 2021. « Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout », avait-il indiqué. Reste à savoir s'il avait prévu un après-Eyraud à l'OM ou si les deux hommes vont quitter le navire ensemble près de 7 ans après l'avoir intégré. Pour ceux qui veulent absolument les voir, les indices se multiplient sur des changements en profondeur au sein de la structure qui pilote le club phocéen, mais il reste à savoir si cela prépare réellement de grands changements, comme ceux qui sont annoncés depuis plusieurs années désormais.