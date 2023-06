Vente OM ‍: L'Islam et le racisme, l'Arabie Saoudite a peur

Dans : OM.

Par Claude Dautel

La vente de l'Olympique de Marseille revient brutalement dans l'actualité, alors même qu'aucune nouvelle information n'est sortie. La visite du prince héritier saoudien en France provoque des rumeurs et quelques fantasmes.

En France pendant une semaine, Mohammed ben Salmane a rencontré Emmanuel Macron vendredi au Palais de l'Élysée. Mais, le possible rachat de l'OM par le haut dignitaire saoudien n'était visiblement pas au menu des deux hommes. Malgré cela, ce séjour du prince héritier a relancé toutes les supputations au sujet de la vente du club de Frank McCourt. Et, cela d'autant plus fort que différents influenceurs marseillais sont entrés dans la danse, ajoutant de la confusion à celle déjà existante depuis plus de deux ans. Chez ceux qui croient que la vente de l'Olympique de Marseille est imminente, on se régale de chaque indice. Dans le camp d'en face, on fait remarquer que les jours, les semaines, les mois et les années passent sans que rien se concrétise. Et, les propos de Georges Malbrunot, qui a répondu à ForzaOM TV, vont plutôt dans leur sens, le journaliste du Figaro, n'étant pas plus convaincu que cela que l'Arabie Saoudite veut se développer en France.

La France a un problème avec l'Islam et le racisme

France Arabie saoudite : le déjeuner en tête-à-tête à l'Elysée entre Emmanuel Macron et le prince héritier Mohammed Ben Salman n'ont pas permis d'aplanir les divergences sur les dossiers tels que l'Ukraine et le Liban. Mon analyse dans Le Figaro. https://t.co/r569wJsQHc — Georges Malbrunot (@Malbrunot) June 16, 2023

« Les Saoudiens achèteront un club, parce que ça fait partie de leur stratégie, comme ce fut le cas pour le Qatar et les Émirats Arabes Unies. Et il n’y a pas de raison pour qu’ils n’en aient pas un, a d’abord lancé le journaliste spécialiste du Moyen-Orient, avant de dire pourquoi Mohammed ben Salmane pourrait cependant ne pas vouloir se positionner dans le football en en France. Ils n’ont pas forcément besoin que ce club soit en France. Notre pays pour les dirigeants saoudiens, c’est devenu un pays de villégiature pour l’été. Mohammed ben Salmane a acheté son grand château à Louveciennes, près de Paris, la famille royale a le sien dans le sud près de Vallauris. On n’est plus une priorité pour l’Arabie Saoudite en matière d’investissements, hélas. Mohammed ben Salmane adore les huitres de la maison Gillardeau, mais c’est un peu le folklore. Beaucoup de Saoudiens adorent la France, mais c’est plus pour passer des vacances que pour investir. Ils savent que la France a des problèmes avec l’Islam, qu’il y a des problèmes de racisme et par conséquent tout cela jette une ombre sur l’image de notre pays en Arabie Saoudite. Ils aiment bien venir en vacances à Paris ou sur la Côte d’Azur. Mais, quand il s’agit d’investir, l’Allemagne est en meilleure position que nous. »