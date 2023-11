Vente OM ‍: L’erreur fatale de Frank McCourt enfin révélée

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le silence de Frank McCourt est assourdissant à Marseille, où les rumeurs se multiplient au sujet d’une vente du club à l’Arabie Saoudite. Le propriétaire de l’OM reste muet et refuse de démentir publiquement les récentes informations.

Ces dernières années, Frank McCourt avait pris l’habitude de dégainer des communiqués officiels au moment où les rumeurs étaient un peu trop insistantes au sujet d’une possible vente du club. Depuis quelques jours, les supporters de l’Olympique de Marseille sont de nouveau entrés dans une période où la vente du club est évoquée chaque jour y compris dans certains grands médias comme Canal + ou L’Equipe. Pourtant, contrairement à d’habitude, Frank McCourt reste silencieux. Le propriétaire du club phocéen est à l’écoute des offres selon L’Equipe mais ne cédera pas son club en-dessous de 300 à 350 millions d’euros, un sacré prix quand on sait que l’homme d’affaires américain avait racheté l’OM pour seulement 50 millions d’euros à Margarita Louis-Dreyfus en 2016.

Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, le sujet de la vente de l’OM a également été traité. Ancien journaliste de BeInSports, Samuel Ollivier a ciblé la principale erreur de Frank McCourt à ses yeux et elle concerne Pablo Longoria. Selon lui, le boss de l’OM a fait une erreur fatale en confiant à ce point les pleins pouvoirs au président espagnol. « Il y a un sujet Frank McCourt, c’est sûr. Mais ce qui m’inquiète plus que le sujet McCourt, c’est l’incarnation du projet avec Pablo Longoria. Quand on fait le bilan de Pablo Longoria à l’OM, il y a de bonnes choses, il ne faudra pas l’oublier au moment de faire ce bilan. Il y a les 2e et 3e place en championnat mais il y a aussi un gros point noir, c’est le comportement de l’OM en coupe d’Europe » estime Samuel Ollivier avant de poursuivre et de conclure sur le sujet.

Samuel Ollivier cible Pablo Longoria plutôt que Frank McCourt

« On ne peut pas être Marseille et se faire sortir dès le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Et puis il y a eu tous les évènements avec les supporters… De l’extérieur, j’ai l’impression de voir un président usé, fatigué par cette situation. Je pense que le problème n°1 de l’OM est lié à Pablo Longoria. Le projet de Frank McCourt n’a pas changé, ce qui a changé c’est la chute des résultats sportifs. Ce qu’il faut ajouter sur Pablo Longoria, c’est qu’il n’y a jamais une entraîneur qui reste plus de six mois ou un an, c’est quelque chose qui compte quand même » estime Samuel Olivier, qui n’incrimine pas plus que cela Frank McCourt mais qui cible davantage Pablo Longoria pour expliquer les maux récents de l’Olympique de Marseille. Un point de vu de plus en plus partagé chez les supporters, où le président olympien commence à subir des critiques au fil que les résultats de l’OM se détériorent.