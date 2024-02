Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite va dépenser 1 milliard d'euros

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pour acheter l'Olympique de Marseille, et relancer durablement le club phocéen, l'Arabie Saoudite va devoir mettre énormément d'argent dans l'opération. Bien loin des 50 millions d'euros payés par Frank McCourt pour s'offrir l'OM.

Le 17 octobre 2016, Margarita Louis-Dreyfus officialisait la vente de l'Olympique de Marseille à Frank McCourt pour un montant estimé à près de 50 millions d'euros. Depuis, l'homme d'affaires américain a investi plusieurs centaines de millions d'euros dans le club phocéen, mais l'heure semble désormais proche d'une cession de l'OM. Si ces dernières semaines, une vente à un autre businessman américain a été évoquée, c'est toujours l'Arabie Saoudite qui suscite les plus gros fantasmes, le fameux Fonds Public d'Investissement d'Arabie Saoudite ayant des moyens illimités pour s'offrir le club de McCourt. Et il en faudra, car l'opération peut atteindre un record si elle se finalise un jour, Frank McCourt étant très gourmand, tout comme la mairie pour vendre le Vélodrome, et enfin pour recruter des joueurs de standing mondial.

Trois gros chèques pour s'offrir l'OM

Vente OM : Une annonce en Arabie Saoudite le 6 ou 7 février ? https://t.co/ZbvEfZhaGt — Foot01.com (@Foot01_com) February 3, 2024

S'exprimant sur son site internet, Thibaud Vézirian a fait les comptes et ils sont colossaux. « En gros, la situation fait que certains parlent. On a vu fleurir au fil du temps des chiffres entre 400 et 450ME pour un prix de vente du Club Olympique de Marseille. Si vous ajoutez à cela, peut-être 300ME, une estimation de la vente du stade par sa valeur, et vous rajoutez 200 à 300ME qu’il faudrait pour relancer le club et renforcer l’effectif lors du mercato sur un ou deux marchés des transferts, disons que ça fait un investissement global d’un milliard d’euros pour l’Olympique de Marseille la première année », calcule celui qui depuis trois ans répète que l'OM est en passe d'être acheté par des investisseurs saoudiens.

Si aucune date n'est donnée pour une éventuelle annonce sur le rachat de l'Olympique de Marseille, un homme d'affaires qui travaille en Arabie Saoudite affirmait en fin de semaine que cela pourrait intervenir le 6 ou le 7 février dans le cadre d'un forum organisé par le PIF. Tout cela est évidemment à prendre avec des pincettes, même si Frank McCourt ne semble clairement plus trop concerné par l'OM, et si Pablo Longoria est également annoncé sur le départ.