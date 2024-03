Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite va accélérer très fort

Dans : OM.

L'incertitude autour de la vente de l'OM à l'Arabie Saoudite provoque des doutes sur une cession en juin comme annoncé. Thibaud Vézirian se veut rassurant sur ce point précis, tout est en ordre et cela n'empêchera pas de recruter.

A l’heure où les matchs s’enchainent pour l’Olympique de Marseille avec le désir de sauver cette saison en Europe comme en Ligue 1, la vente du club est moins souvent évoquée. Pablo Longoria a réussi à faire reparler du sportif en priorité grâce à la venue de Jean-Louis Gasset, qui a remis tout le monde dans le bon sens. Mais en fin de saison, la question de l’avenir du club va se poser, car la date du mois de juin a toujours été évoquée pour un rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite.

Les voyants sont toujours au vert

Grand défenseur de cette opération qui ne fait aucun doute pour lui, Thibaud Vézirian a tenu à rassurer ceux qui doutaient que tout pouvait désormais se boucler en trois mois alors que le clan McCourt ne semble pas du tout sur le point de recevoir ou d’accepter une offre de rachat. Mais pour le journaliste spécialisé dans ce dossier, tout est prêt pour se mettre en marche, et il n’y aura pas de retard dans le timing une fois que l’opération sera finalisée, car tout est déjà calé.

« L’OM joue tous les trois jours. Médiatiquement, ce n’est pas la période la plus intéressante actuellement pour faire une annonce de ce niveau de cataclysme. Mais aujourd’hui, d’après les acheteurs, les voyants sont au vert donc on pourrait être surpris à peu près tous les jours d’ici fin juin. On a envie de cela donc on verra si c’est possible de leur côté d’ici fin juin. Cela ne changera rien au fait que ce rachat est en préparation d’officialisation depuis un moment, et ce qui arrive derrière, tout est professionnel et mis en place », a expliqué Thibaud Vézirian, pour qui les choses iront très vite et n’empêcheront par exemple pas de recruter des joueurs pendant l’été dans la foulée du rachat du club si jamais celui-ci se faisait dans les délais prévus.

Une date qui approche donc et qui fait monter la pression sur cette opération maintes fois annoncée et qui ne convainc pas tout le monde dans l’univers marseillais. La preuve, dans un entretien dans la presse espagnole la semaine dernière, Pablo Longoria a appelé les bruits sur la vente de l’OM des rumeurs visant à déstabiliser le club, et qui n’avaient selon lui absolument aucun fondement.