OM : La victoire obligatoire, c'est un danger pour Marseille !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'OM n'a pris qu'un point sur neuf lors de ses trois derniers matchs en Ligue 1 et l'attente est grande avant la réception de Lorient dimanche au Vélodrome. Jorge Sampaoli aimerait que l'impatience ne soit pas excessive à Marseille.

Un nul à Angers, et deux défaites contre Lens et Lille, la trêve internationale est arrivée au bon moment du côté de Marseille où il était impératif de respirer un peu. Mais l’OM repart au combat ce dimanche dans un Vélodrome qui ne sera pas loin d’afficher complet. Et face à Lorient, qui a le même nombre de points que le club phocéen (14), c’est peu dire que Dimitri Payet et ses coéquipiers sont très attendus, tout autre résultat que la victoire étant considéré comme une contre-performance pour les supporters marseillais. Jorge Sampaoli est bien conscient que les virages du Vélodrome veulent que le club reparte de l’avant, le point pris lors des trois derniers matchs de Ligue 1 n’étant pas suffisant, surtout à une semaine de la réception du Paris Saint-Germain.

L'OM ne doit pas se mettre dans le rouge tout seul

L’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille souhaite plus que tout une victoire, mais Jorge Sampaoli sait que toute cette exigence peut être dure à gérer. « Avec ce prisme du résultat, il y a une obligation de gagner contre Lorient, dimanche. Mais pour moi, se dire qu’on est obligé de gagner à tout prix rapproche plutôt de la défaite. L’obligation est un peu de l’oppression, elle crée du stress, des difficultés en plus. Le plus important est de consolider une idée, qu’on essaye d’inculquer. On a lancé un processus avec de nombreux nouveaux joueurs. Seule la manière nous rapprocher du résultat, il faut de la joie, de la fraîcheur », a prévenu l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui ne souhaite pas que l’emballement reprenne, mais veut tout de même prendre trois points contre Lorient histoire de préparer sereinement la venue du PSG.