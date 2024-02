Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite n'attendra pas 2028, c'est pour juin ‍!

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Moqué sur les réseaux sociaux pour une vidéo laissant entendre une vente pour 2028, Thibaud Vézirian a répondu en annonçant du nouveau pour la fin de la saison, avec la vente de l'OM aux intérêts de l'Arabie Saoudite.

A l’heure où l’OM ne sait plus gagner un match, les supporters perdent patience et pour la première fois depuis bien longtemps, le Vélodrome n’était pas plein comme un oeuf pour la réception de Metz, avec quelques places de libres. En cas de fin de saison en roue libre, la désertion pourrait se confirmer alors que la pression monte sur Pablo Longoria, mais surtout sur un Frank McCourt qui n’a plus envie de perdre des dizaines de millions d’euros chaque année, et serre désormais la ceinture. Le propriétaire américain est-il capable de se mettre en position de vente pour enfin céder l’OM, qui ne l’intéresse visiblement plus autant que lors des premières années ? Encore faut-il une offre copieuse, sachant que le natif de Boston réclame plusieurs centaines de millions d’euros pour céder le club provençal.

Une vidéo qui fait le buzz

Si récemment, la candidature de Rodolphe Saadé, riche entrepreneur local et patron de CMA-CGM, une entreprise florissante à l’international, a été évoquée, la piste menant à l’Arabie Saoudite continue à être avancée avec persistance par Thibaud Vézirian. Ce dernier est sorti du silence pour répondre à quelques critiques qui tombaient sur X, notamment quand un extrait d’un de ses passages a été mis en valeur sous forme de moqueries. Il faut dire que le journaliste spécialisé expliquait qu’une vente d’entreprise pouvait prendre 6 ou 7 ans, laissant entendre que celle de l’OM pouvait encore durer de nombreuses années.

IL A DIT 7 ANS MDRRRRR

JE SUIS DEAD 7 ANS 😭😭😭😭



C'est l'espérance de vie d'un bulldog ou d'un bouvier bernois



Vraiment il vous prend pour des cons ça devient irrespectueux pic.twitter.com/8Gc6764gFI — Fox-C𝗵𝗮𝗿𝗹𝗶𝗲ⓄⓂ™ (@ThranduillXIll) February 14, 2024

Rebondissant sur ces railleries, T.V a tenu à affirmer qu’il ne faudrait pas attendre aussi longtemps pour voir l’OM passer aux mains de l’Arabie Saoudite, confirmant même que l’opération devait se faire en fin de saison. « Oui, une cession d’entreprise peut prendre 5 à 10 ans, chaque vente d’entreprise est totalement unique. Concernant celle de l’OM, je n’ai pas changé. Depuis septembre, octobre, avec les super confirmations qui n’ont pas arrêté de s’enchainer, beaucoup de sources parlent sur d’ici fin juin sur l’officialisation. On ne part pas sur l’OM vendu en 2028 ou quoi que ce soit. L’officialisation se profile, le travail paye et je vais finir par avoir raison », a glissé l’informateur à ses suiveurs. Avec désormais une nouvelle échéance en tête qui se profile, car la fin de saison arrivera vite, même si pour l’heure, l’OM a d’autres priorités sportives en tête qu’une éventuelle cession qui fait beaucoup parler, mais ne se concrétise pour le moment jamais.