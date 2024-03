Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite, McCourt a une autre obsession

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Frank McCourt vit de loin la saison de l'Olympique de Marseille, au point même que les supporters de l'OM se demandent si le propriétaire américain se soucie encore du club racheté en 2016.

Le 25 février dernier, pour le premier match avec Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM au Vélodrome, qui s’était soldé par une large victoire contre Montpellier (4-0), une banderole était apparue dans un virage : « McCourt : toujours en vie ? ». Une question malicieuse afin de signaler que le propriétaire américain de Marseille brillait par son absence cette saison, alors que le club phocéen a traversé plusieurs phases très difficiles. Si Pablo Longoria a répondu qu'il s'entretenait très souvent avec Frank McCourt par visio, cette situation est d'autant plus remarquée que dans le même temps on prête l'intention au Bostonien de vendre son club à des investisseurs saoudiens. Même si l'homme d'affaires américain a plusieurs fois démenti son désir de céder le club, son désintérêt total pour le Vélodrome et l'OM fait du bruit et sollicite des interrogations. Le magazine américain Fortune confirme que désormais McCourt a une obsession qui l'éloigne de l'Olympique de Marseille.

Watch Frank McCourt as he joined @MorningsMaria on @FoxBusiness where he discussed the U.S.’s latest efforts to ban TikTok, artificial intelligence, and his new book, OUR BIGGEST FIGHT. https://t.co/vPZ7k3dHDA — Project Liberty (@pro_jectliberty) March 13, 2024

S'il apprécie le sport, puisque avant de s'offrir l'OM pour 50 millions d'euros il y a bientôt huit ans, Frank McCourt avait été le propriétaire des Dodgers, une des franchises de NFL les plus connues au monde, le millionnaire ne vit dorénavant que pour son projet, le fameux Liberty Project. L'Américain est entré en croisade contre les géants de l'internet (Facebook, Google, Amazon), estimant que ces derniers se gavaient des données privées des utilisateurs de leurs services pour se constituer une base de données géante et en tirer des bénéfices monstrueux. Et le lundi matin, Frank McCourt a plus les yeux sur cette bataille que sur le classement de la Ligue 1. « Nous devons innover pour nous sortir de ce pétrin, car je ne crois pas que le gouvernement sera capable de nous sortir de ce pétrin par la réglementation », a confié le propriétaire de l'OM sur le sujet...de l'internet.

Un livre mais ce n'est pas sur l'OM

On le sait, puisqu'il l'a plusieurs fois répété depuis trois ans, Thibaud Vézirian prépare un libre sur la supposée vente du club phocéen à des Saoudiens. Mais Frank McCourt est lui passé aux actes, puisqu'il vient de publier un ouvrage titré « Notre plus grand combat » sur sa réforme de l'internet. De quoi confirmer que l'Olympique de Marseille passe clairement au second plan pour lui, et qu'une vente pourrait intervenir un jour. Reste à savoir ce qui finira par décider le propriétaire de l'OM de consacrer 100% de son temps et de sa fortune à sa bataille contre les géants de la tech américain.