Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite est à l'heure ‍!

Par Guillaume Conte

Le rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite est toujours évoqué par Thibaud Vézirian, plus de trois ans après la première annonce. Et le temps qui passe ne freine absolument pas ses certitudes.

Voilà plus de trois ans que Thibaud Vézirian annonce que non seulement Frank McCourt a la volonté de vendre l’Olympique de Marseille, mais surtout que l’Arabie Saoudite a déjà tout réglé et qu’il ne manque plus que l’officialisation. Forcément, le temps passe et absolument rien n’a été confirmé à ce sujet, et c’est même le propriétaire américain qui continue à mettre de sa poche pour combler l’énorme déficit annuel du club provençal, et alimenter les comptes pour permettre à Pablo Longoria de continuer à recruter de manière copieuse chaque été. Le débat semble éternel sur les réseaux sociaux entre ceux qui estiment que la vente n’est plus d’actualité et qu’il serait temps d’arrêter de vendre du rêve. Et ceux qui voient l’Arabie Saoudite partout, dans les changements administratifs des sociétés de Frank McCourt et dans l’argent qui continue de venir dans les caisses de l’OM malgré des résultats sportifs en berne.

Une telle attente ? Rien d'incongru

كل التركيز على مباراة يوم الأحد المقبل⚡️#مارسيليا_ريمس pic.twitter.com/3xNVwn1gBB — أولمبيك مارسيليا (@OM_Arab) August 22, 2024

Les mois passent et personne ne voit rien venir, mais il n’y a pas de quoi inquiéter Thibaud Vézirian, sûr de son coup et pour qui la vente prend du temps et c’est tout à fait normal. Le journaliste d’Entrevue assure que l’attente actuelle de plus de trois ans n’a absolument rien de choquant.

« Il y a plein de clubs de football qui ne sont pas l’OM et où ça a pris autant de temps, voire plus. Il suffit de voir le temps pris pour la cession de Manchester United qui n’est que partielle. Cela a pris six ans à Saint-Etienne depuis la volonté de vendre. Newcastle, c’était 44 mois. Etc… Il y a rien d’incongru à attendre aussi longtemps. En revanche, à l’OM, il y a eu tellement de ramifications internationales autour du deal qu’il y a eu des aléas et des reports qui sont en effet dramatiques pour le développement du club et l’essor de la Ligue 1. Le truc qui n’a pas été compris et pris en compte dès le départ par les acheteurs et les vendeurs, c’est que la communauté de l’OM est tellement folle et connectée que certains se sont fait leur puzzle eux-mêmes », a souligné Thibaud Vézirian, même s’il est difficile de croire que la communauté des supporters ait pu gâcher l’effet de surprise de l’Arabie Saoudite au point de faire capoter l’officialisation.

En attendant, si les ventes de clubs comme Manchester United, Newcastle ou Saint-Etienne ont pris du temps, c’est entre la volonté de vendre le club affichée par le propriétaire et l’accord définitif que cela s’est souvent joué. Pas vraiment entre l’annonce d’un accord et l’officialisation, où à Saint-Etienne comme à Newcastle, cela s’est ensuite réglé en quelques mois.