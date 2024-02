Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite rigole des 400ME de McCourt

Dans : OM.

Frank McCourt est souvent accusé d'être trop gourmand pour réussir à vendre l'Olympique de Marseille. Pourtant, les 400 millions d'euros évoqués pour céder l'OM sont un pourboire pour les Saoudiens.

Le propriétaire américain de l'OM a largement investi dans le club phocéen depuis qu'il l'a racheté à Margarita Louis-Dreyfus pour 50 millions d'euros. Et c'est pour cela qu'on prête l'intention à l'ancien boss des Dodgers de ne pas brader l'Olympique de Marseille s'il décide de se séparer de l'équipe. Ces derniers mois, certains ont évoqué un prix de 400 millions d'euros à partir duquel le Bostonien serait prêt à se mettre à la table des négociations. Un chiffré évoqué à l'antenne de Canal+, même si depuis les faits n'ont pas donné raison au journaliste qui en a parlé.

Et dans la foulée, les mêmes ont estimé que le montant exigé par Frank McCourt était totalement démesuré et pouvait contribuer à repousser les investisseurs saoudiens. A en croire les informations venues d'Italie, ces 400 millions d'euros demandés par l'homme d'affaires américain pour l'OM sont une broutille et ne justifient en rien le fait que le club phocéen ne soit toujours pas vendu.

1,2 milliard pour l'AS Rome, l'Arabie Saoudite ne rigole pas

En effet, Calcio Finanza affirme que dans le cadre des récentes négociations entre les propriétaires américains de l'AS Rome et le Fond public d'investissement d'Arabie Saoudite (PIF), une offre bien loin des 400 millions d'euros a été faite. En effet, pour céder la Roma, une proposition à hauteur de 900 millions d'euros aurait été transmise à Dan et Ryan Friedkin, qui possèdent le club de la capitale italienne. Et comme si cela ne suffisait pas, les investisseurs saoudiens ont également prévu 300 millions d'euros en plus si l'AS Rome finalise un accord avec les élus locaux pour obtenir, comme les giallorossi le souhaite, la construction d'un nouveau stade dans le quartier romain de Pietralata.

Malgré cette possibilité de pouvoir toucher 1,2 milliard d'euros, les Friedkin auraient dit non à l'Arabie Saoudite. De quoi laisser de l'espoir aux supporters de l'OM qui sont désormais à bout de nerfs et espèrent que le scénario qui leur est vendu depuis trois ans est vraiment sérieux. On imagine l'énorme coup au moral que les habitués du Vélodrome prendraient si le PIF s'installait finalement dans la capitale italienne, laquelle ne manque pas d'atouts pour les investisseurs saoudiens.