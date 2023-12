Vente OM ‍: L’Arabie Saoudite, ce sera « ‍du très lourd ‍»

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le mois de janvier 2024, annoncé comme une date possible du rachat de l'OM par l'Arabie Saoudite, s'approche et ceux qui croient à ce scénario retiennent leur souffle. Mais le dossier lui paraît toujours bien engagé.

Noël approche, mais pour certains supporters de l'Olympique de Marseille le plus beau cadeau serait que Frank McCourt se décide à se débarrasser du club phocéen en faveur d'un repreneur encore plus riche que lui. Forcément, les regards se tournent vers l'Arabie Saoudite qui depuis trois ans est présentée comme le candidat numéro 1, avec ou sans les Indiens, pour reprendre l'OM. Il y a quelques semaines, sur l'antenne de Canal+, David Berger avait évoqué cette piste, parlant même d'une officialisation possible en janvier 2024 pour un mercato d'hiver fabuleux. De son côté, Thibaud Vézirian est plus prudent sur la date, mais toujours aussi optimiste sur la vente à venir. Dans son dernier live avant les fêtes, le journaliste a répété qu'il n'avait clairement plus aucun doute.

La vente de l'OM c'est fait, il n'a aucun doute

Vente OM : L'Arabie Saoudite fait exploser cet énorme indice https://t.co/X3Qj3wtoJj — Foot01.com (@Foot01_com) December 22, 2023

Devant ses abonnés, TV a assumé ses positions et a vendu du rêve avant le réveillon. « Si la vente de l’OM va être annoncée rapidement ? Tout le monde aimerait bien, mais on verra : maintenant, au mois de juin, avant…On verra quel moment a été choisi pour la surprise. On n’en sait rien (…) Longoria explique que l’OM est financièrement dans une position confortable, alors que les pertes cumulées depuis le début des années McCour sont de 500 à 600 millions d’euros. Donc faudra nous expliquer un jour qui remet au pot, comment ça se passe pour être confortable (…) J’ai eu des hyper hautes confirmations auprès des ministères, d’avocats, d’hommes d’affaires, en novembre et décembre. Il y a eu les confirmations de David Berger, son enquête et la mienne se rejoignent. Ça va être du lourd, un très grand projet, mais l’achat de l’OM ne passait pas en premier. Je prends mon matériel s’il y a une officialisation durant la trêve (…) Mon livre (Nlr : sur la vente de l'OM) s’écrit, même si ce n’est pas assez rapidement à mon goût », a confirmé le journaliste qui depuis 2021 annonce que tout est bouclé et que l'Arabie Saoudite est dans l'ombre.