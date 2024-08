Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite c'est certain à 100%

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille a fait un très gros mercato alors même que Frank McCourt avait demandé à Pablo Longoria de faire baisser la masse salariale. Les regards se tournent vers l'Arabie Saoudite.

L'ampleur du mercato réalisé par l'OM, avec dès le départ le gros coup d'éclat provoqué par la venue de Roberto De Zerbi, a mis de côté le sujet de la vente supposée du club phocéen à des investisseurs saoudiens cet été. Car Frank McCourt était bien installé dans le fauteuil de propriétaire de l'Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome pour assister au match OM-Reims, et pas Mohammed Ben Salmane. Tandis que les mois passent et qu'aucun signal sérieux n'apparait concernant le désir du milliardaire américain de vendre son club, Thibaud Vézirian affiche lui une sérénité totale quant aux informations qu'il affirme accumuler depuis quatre ans sur ce sujet de la vente de l'OM. Précisant qu'il continue à rédiger un livre sur ce sujet, le journaliste d'Entrevue a répété à ses interlocuteurs que le doute ne l'habitait pas.

La vente de l'OM, il n'a toujours aucun doute

Beaucoup me demandent d’arrêter de parler #venteom car ils apprécient énormément mes analyses football.



Cependant, je défendrai mes idées jusqu’au bout. Je suis persuadé que les Saoudiens financent Frank McCourt et l’OM.pic.twitter.com/gKgJziMF9E — Cous Greenwood 🇵🇸 (@CousOM_) August 21, 2024

Dans son émission sur Twitch, Thibaud Vézirian a été interpellé sur la vente de l'OM, afin de savoir s'il était toujours convaincu que l'Arabie saoudite était proche de prendre les commandes de l'Olympique de Marseille. La réponse a été claire. « Si je crois toujours à la vente de l’OM ? Je ne suis pas dans la croyance sur ce sujet, cela fait quatre ans que je travaille chaque jour là-dessus, et je suis certain que cela va arriver officiellement. Et je suis aussi certain de tout ce qui se passe dans les coulisses à ce sujet. Après, je ne suis pas là pour convaincre, je n’en ai rien à faire même, mais mon livre avance et tout ce qui se passe publiquement et en coulisses. On ne passe d’associé unique à un pacte d’associés comme cela, on ne base pas une société dans le Delaware par hasard, on ne fait pas autant de bouleversements du jour au lendemain parce qu’on a envie de changer de stratégie. Il y a des intérêts supérieurs à ceux d’un club de football, et malheureusement du quotidien sportif. Ça fait quatre ans que j’en suis certain et c’est comme ça », a précisé TV, qui sait que ce sujet va le poursuivre des semaines, des mois et des années si Frank McCourt ne vend pas l'OM d'ici-là.