Vente OM ‍: Il avoue un gros bug, « ‍ça n’aurait pas dû durer à ce point ‍»

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La vente de l’OM ne fait toujours aucun doute pour Thibaut Vézirian, même si le journaliste a avoué sur Twitch que le processus était plus long que prévu pour la cession du club par Frank McCourt.

Depuis des mois, la rumeur d’une possible vente de l’Olympique de Marseille est évoquée sur les réseaux sociaux. Une théorie alimentée par Thibaut Vézirian, qui évoque ce sujet tous les jours ou presque dans le « Dej Foot », son émission sur Twitch. Le journaliste a travaillé le sujet et l’affirme, Frank McCourt va vendre l’OM dans un futur proche. Un investissement en provenance de l’Arabie Saoudite est régulièrement évoqué pour l’avenir de l’OM, mais pour l’instant, les supporters ne voient rien venir. Lors de son dernier live, « TV » a tout de même fait remarquer dans le cas par exemple de la vente du Paris FC qu’il était possible qu'un club soit vendu en sous-marin et que des gens travaillent déjà dans l’ombre, bien avant l’officialisation.

Vente OM : Il lâche des confidences exclusives https://t.co/9kbqgtpsNO — Foot01.com (@Foot01_com) November 5, 2024

On parle cependant de quelques mois dans le cas du club parisien, ce qui tranche avec la lenteur des opérations en ce qui concerne la vente de l’OM. De plus, Thibaud Vézirian a évoqué la situation de Pablo Longoria et confirme que le président espagnol de l’Olympique de Marseille n’aurait pas dû rester en fonctions aussi longtemps tel que tout était prévu avec la vente du club. « Longoria vice-président de la LFP, prépare-t-il l’après-OM ? C’est d’une logique implacable d’avoir le président de l’OM très haut dans les instances. C’est obligatoire que les présidents des plus grands clubs soient au plus proche de la direction de la LFP. Textor en est sorti en raison de sa défiance envers Vincent Labrune » a d'abord expliqué l'ancien journaliste de la Chaîne L'Equipe, avant de poursuivre.

« C’est éreintant, et ce n’était pas prévu ainsi »

« Donc pour Longoria, rien à voir avec une vente. D’ailleurs, vous voyez, avec la vente du Paris FC qui est annoncé de partout mais qui est effective en réalité depuis le mois de mai, on vient d’apprendre que la délégation de la famille Arnault ne va avoir ses rendez-vous DNCG que mi-novembre. Ce qui veut dire que la famille Arnault bosse, même si ce n’est pas officiel. Bref, pour revenir à Longoria, il va siéger à la LFP, il aura fait à l’OM un énorme boulot de président et de directeur sportif depuis 2021 avant de laisser un peu la main au sportif. C’est éreintant, et ce n’était pas prévu ainsi, ça n’aurait pas dû durer à ce point » a commenté Thibaud Vézirian, lequel a confirmé par la suite qu’il était toujours persuadé de la vente de l’OM et qu’il ne s’agissait pas d’une « croyance » mais bien d’une longue enquête journalistique de sa part.