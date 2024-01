Vente OM ‍: Frank McCourt veut vendre au plus vite ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

La vente de l’OM devient une nécessité pour Frank McCourt, qui ne souhaite plus remettre un centime dans le club selon Daniel Riolo, lequel a évoqué ce sujet brûlant dans l’After Foot sur RMC.

Chaque jour, la vente de l’Olympique de Marseille fait parler les supporters du club phocéen sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les insiders animent ce dossier avec de nouvelles informations, notamment sur un potentiel intérêt de l’Arabie Saoudite. Pour certains prétendus spécialistes du dossier, tout est d’ores et déjà ficelé entre Frank McCourt et les Saoudiens… même si l’opération tarde à se concrétiser. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a évoqué le sujet au détour d’un débat sur le mercato de l’OM. Pour le journaliste de l’After Foot, qui n’a pas révélé de grosses informations sur le potentiel rachat du club, il est néanmoins très clair que Frank McCourt souhaite vendre au plus vite.

Le propriétaire de l’OM ne souhaite plus investir pour améliorer l’équipe et laisse Pablo Longoria se débrouiller pour s’auto-financer depuis plusieurs mois. Une stratégie qui laisse penser que l’unique objectif de McCourt est de ne plus se ruiner avant une vente qu’il espère la plus rapide possible. « De toute façon, l’actionnaire ne va plus mettre un rond, il n’en a plus rien à cirer de l’OM. Il s’est lancé dans l’aventure, il a bien vu que cela ne s’est pas passé comme il l’imaginait et encore faut-il savoir ce qu’il imaginait réellement » a analysé Daniel Riolo dans l'After Foot avant de poursuivre.

McCourt a tout intérêt à vendre l'OM selon Riolo

« Maintenant, s’il y a quelqu’un qui veut lui racheter le club et qui a les moyens pour le racheter, il le vendra car McCourt a tout intérêt à vendre, il n’a aucun intérêt à garder l’OM. A qui il le vendra, quelqu’un qui a les moyens, des ambitions ? On ne sait pas. Mais en attendant, il n’y a rien à espérer et c’est terrible car des clubs comme l’OM et l’OL sont des locomotives de notre Ligue 1 qui n’ont plus aucune ambition ou une ambition très floue » a conclu le journaliste, qui ne serait pas étonné de voir Frank McCourt vendre l’Olympique de Marseille dans les mois à venir. A qui ? Daniel Riolo ne le cache pas, il n’en a aucune idée. Chez les supporters, on croise les doigts pour tomber entre les mains d’un richissime propriétaire, qui sera enfin capable de faire de l’OM un club qui pourra rivaliser avec le PSG.