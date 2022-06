Vente OM : Frank McCourt révolté, rendez-vous au sommet à Boston !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A en croire les informations de Romain Molina, des négociations sont actuellement menées par Frank McCourt pour une vente de l’OM.

Sur sa chaîne YouTube, le journaliste a enflammé les réseaux sociaux et les supporters de l’OM en évoquant une potentielle vente de l’Olympique de Marseille par son actuel actionnaire Frank McCourt. « Depuis deux ans, McCourt cherche des acheteurs pour l’OM. Il a sondé le marché. Il ne va pas le dire publiquement. Le bon business se fait en secret » a lancé l’insider avant de poursuivre. « Je n’ai pas les noms, mais les discussions sont réelles entre McCourt et les Saoudiens. Le club a été revalorisé cette saison, avec le retour en Ligue des Champions. McCourt en a marre de remettre 40-50 millions d’euros pour combler les trous » a prévenu Romain Molina, pour qui il y a bien une chance que l’Olympique de Marseille change de propriétaire dans les semaines à venir. De nouvelles rumeurs qui ont le don d’agacer l’homme d’affaires américain de l’OM.

McCourt très agacé par les rumeurs

L’entourage de Frank McCourt a formellement démenti ces nouvelles rumeurs à La Provence. Et vraisemblablement, les fuites au sujet d’une vente de l’Olympique de Marseille excèdent le propriétaire américain de l’OM. Ce dernier envisage même des poursuites en justice afin de faire taire ce qu’il considère avant tout comme des fake-news. « La vente, c’est cet été ou jamais, compte tenu de la situation sportive actuelle. En tout cas, les discussions se sont amplifiées depuis quelques mois que ce soit aux USA ou au Moyen Orient » affirme de son côté Romain Molina, lequel est persuadé que le processus de vente de l’Olympique de Marseille va dans le bon sens. Voilà en tout cas un feuilleton qui va tenir en haleine les supporters olympiens durant les semaines à venir.

Rendez-vous à Boston pour le long terme !

Entre une potentielle vente du club et le mercato de Pablo Longoria et de Jorge Sampaoli, nul doute que les sympathisants de l'Olympique de Marseille auront de quoi s'occuper et vibrer. Autre élément important dans cette éventuelle vente du club, l’OM n’agit pas particulièrement comme un club sur le point d’être cédé. La preuve, La Provence explique que Pablo Longoria et Pedro Iriondo, le directeur de la stratégie du club marseillais, vont se rendre à Boston pour discuter directement avec Frank McCourt. Et au menu des réunions, c’est la stratégie de l’OM pour cet été et pour les années à venir, avec une vision sur le long terme pour redorer le blason du club phocéen. Pas vraiment un discours de club sur le point d’être vendu, même si la méfiance est toujours de mise. En tout cas, McCourt a fait savoir à Pablo Longoria qu'il faudrait compter sur lui pour encore des années, et le message a été bien reçu par le dirigeant espagnol, ravi de pouvoir compter sur un président qui injecte chaque saison des millions d'euros dans les caisses du club.