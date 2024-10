Vente OM et DAZN, l’Arabie Saoudite va tout rafler

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Deux énormes dossiers du football français sont liés, et pourraient mener à une prise de contrôle colossale de l'Arabie Saoudite, qui est citée proche de DAZN et de l'OM.

Malgré des moyens financiers limités, les clubs français tiennent le cap en Coupe d’Europe et s’accrochent en faisant preuve d’une efficacité à souligner. Mais cela ne change rien à la réalité financière, avec l’écroulement des droits TV et les précédentes crises (Médiapro, Covid), la santé économique des clubs est préoccupante. Les équipes moyennes qui misaient beaucoup sur les droits TV doivent clairement revoir leur budget à la baisse, et cela a débouché sur un mercato très calme, et qui va forcément se payer sur le moyen terme. D’autant que les perspectives ne sont pas forcément réjouissantes, puisque DAZN aurait un nombre d’abonnés extrêmement bas selon les récentes révélations du journaliste indépendant Abdellah Boulma.

L'Arabie Saoudite pour mettre l'OM et DAZN au sommet

De quoi provoquer un retrait rapide à la fin de la saison 2024-2025 de la part de l’entreprise britannique ? Il faudrait en tout cas un miracle pour que la tendance s’inverse, et ce miracle a un nom : l’Arabie Saoudite. Le Royaume du Golfe est cité dans deux énormes dossiers du football français ces derniers temps. Un soutien financier à DAZN pour faire face aux pertes colossales qui s’annoncent et le rachat de l’Olympique de Marseille des mains de Frank McCourt pour en faire une grosse machine européenne. Deux dossiers qui sont liés, selon le journaliste Thibaud Vézirian qui défend cette double cause de manière toujours aussi optimiste.

« Abdellah Boulma rappelle que de l’argent frais en provenance de l’Arabie Saoudite pourrait aider DAZN à poursuivre son chemin. Une donnée qui confirme mes informations révélées dans le Dèj Foot en 2020 et 2021 au sujet du rapprochement très clair réalisé par DAZN avec l’Arabie Saoudite. Les hommes d’affaires saoudiens ne jetteront pas l’argent par les fenêtres. Ils financeront uniquement si la suite du projet est viable (…) La seule solution ? Ramener de nouvelles têtes d’affiche en Ligue 1 et mettre en place rapidement le renouveau de la rivalité PSG-OM. Raviver la flamme. Tout cela passe bien entendu par le dénouement annoncé (mais incertain en termes de dates) de l’officialisation de la cession de l’Olympique de Marseille à un consortium d’entreprises mené par l’Arabie Saoudite. Encore eux », a glissé le journaliste dans les colonnes d’Entrevue.

Il reste en question toutefois le principal, à savoir si ces investissements maintes fois annoncés vont se concrétiser un jour, alors que l’Arabie Saoudite a certes des moyens financiers colossaux, mais surveille d’un peu plus près ses investissements en raison de liquidités un peu moins importantes ces derniers mois.