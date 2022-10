Vente OM : Daniel Riolo dénonce l'arnaque

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Ces dernières semaines, le hashtag vente OM est revenu en masse sur les réseaux sociaux et beaucoup ont tenté de donner des informations, parfois sans aucun fondement. Daniel Riolo a tenu à mettre en garde les supporters marseillais sur ceux qui se font passer pour des insiders du football.

Avec le récent rachat de Newcastle par l'Arabie Saoudite et de l'OL par un groupe américain, les fans de l'OM se demandent quand le club phocéen va se faire reprendre par un milliardaire étranger. Si Marseille appartient toujours à Frank McCourt, plusieurs personnes sur Twitter tentent chaque jour de dénicher l'information qui fera basculer cet imbroglio autour de la possible vente de l'OM. Au cours d'une émission de l'After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a émis des réserves sur ces personnes qui balancent systématiquement des informations, rarement vérifiées et met en garde les fans olympiens.

Daniel Riolo s'insurge auprès du hashtag vente OM

« Il y a pas mal de gens qui parfois essaient de m’envoyer des infos. Mais dans ce cas-là de la vente de l’OM, c’est allé très très loin (...) Les gens suivent des personnes sur les réseaux sociaux. Ils suivent, écoutent et finissent par croire. Et cette partie-là en revanche, pour nous c’est incontrôlable. Moi, je ne peux pas empêcher les gens d’aller suivre ou d’aller écouter sur Twitter. Si un mec parle et qu’il a 5000 personnes qui le suivent, il passe à 10 000, ce qu’il va dire va avoir une influence. C’est pour cela que l’on parle d’influenceur. Nous, on ne pourra pas le contrôler. C’est soit petit à petit, ce qu’il dit se vérifie et donc il va gagner une crédibilité, soit il ne la gagnera pas et les gens reviendront vers les médias traditionnels » a confié le journaliste sportif qui préfère attendre un communiqué officiel du club ou des sources fiables de médias reconnus.

En attendant, l'OM continue de démentir à chaque occasion toute idée de vente du club. Et les annonces se multiplient sur les éventuelles indices laissant à penser que McCourt est désireux de vendre. Mais en réalité, l'Américain, même s'il s'est récemment retiré du conseil de surveillance du club car il a d'autres priorités, n'a jamais semblé vouloir lâcher l'OM. Au contraire même puisque, malgré son agacement, il remet la main à la poche à chaque fin de saison.