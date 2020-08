Vente OM : Coup de théâtre, Ajroudi veut (aussi) racheter le Vélodrome

Dans : OM.

Trois jours seulement après avoir lancé un ultimatum osé à Frank McCourt pour lui vendre l’OM, Mohamed Ajroudi a encore frappé fort.

Jamais à court d’annonces spectaculaires, l’homme d’affaire ne veut plus seulement acheter l’OM, mais aussi le Stade Vélodrome, qui appartient à la Mairie de Marseille. Pour le Franco-Tunisien, qui a parlé à travers un communiqué de presse diffusé par ses conseils, les deux dossiers sont liés et il y a donc l’occasion de faire coup double. Même si, à la lecture du communiqué, cela semble encore une fois un peu confus, puisque Mohamed Ajroudi annonce sa volonté de racheter le Vélodrome sur les bases des propos parus dans la presse, et sans avoir discuté avec la Mairie de Marseille, faute d’avoir pu joindre les élus… Récemment, un adjoint de la nouvelle majorité à Marseille avait en effet laissé entendre lors d’une réunion que le Vélodrome pourrait être vendu à l’OM pour que le club en récupère les bénéfices, et les habitants arrêtent de payer pour le stade. Cela a été pris au mot par Mohamed Ajroudi.

« Nos clients ont entendu dire, sans aucune certitude, que la mairie de Marseille souhaiterait vendre le stade du Vélodrome. Nous avons tenté de nous assurer de l'information avant publication de ce communiqué, mais nos démarches sont restées sans réponse, ce qui prouve, s'il en était besoin, que nous sommes obligés de traiter cette affaire par voie médiatique (…) Nos clients souhaitent que leurs offres soient toutes deux acceptées si le stade est réellement à vendre, car ils ne voudraient pas prêter le flanc à la polémique selon laquelle ils feraient pression pour racheter le club », ont ainsi écrit conjointement les juristes et la banque d’affaire sollicités par Ajroudi, dans ce qui ressemble à la levée de l’ultimatum tant décrié, et sème encore plus la zizanie dans ce dossier qui ne manque pas de rebondissements.