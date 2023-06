Vente OM ‍: C'est bouclé avec Zidane sur le banc ‍!

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Même si Frank McCourt est encore concerné par l’avenir de l’Olympique de Marseille, une vente à des investisseurs venant d’Arabie Saoudite est toujours d’actualité, Rolland Courbis dévoile les plans saoudiens.

La saison étant terminée, les rumeurs vont désormais fuser de tous les côtés autour du club phocéen. Histoire de continuer à faire parler de l’OM alors que l’actualité sera beaucoup plus calme sans les matchs, le mercato et la possible vente du club ne sont jamais bien loin. Et les bruits de couloir ont d’ailleurs déjà commencé, vu que selon Rolland Courbis, l’Arabie Saoudite aurait en tête de racheter l’OM pour concurrencer le PSG du Qatar. C’est en tout cas ce que lui a confié Michel Moulin, l’ancien dirigeant du PSG.

« Ils vont acheter un club français rival du Paris Saint Germain »

Courbis annonce que l’Arabie Saoudite pourrait reprendre un club français rival au PSG et voir Zizou comme éventuel coach ( info ou intox selon vous ? ) #TeamOM #OM #VenteOM pic.twitter.com/CGSyHaOr3M — CANAL OLYMPIEN (@CANAL_OLYMPIEN) June 4, 2023

« Suite à la réussite de la Coupe du Monde au Qatar, l’Arabie Saoudite est sur tous les fronts. Ils ont déjà pris Cristiano Ronaldo, ils vont prendre Benzema, ils font les yeux doux à Messi… Maintenant, ils veulent aussi concurrencer le Qatar en France. D’ailleurs, Michel Moulin m’a dit que l’Arabie Saoudite ne va pas s’arrêter là et qu’ils vont acheter un club français rival du Paris Saint Germain. Je ne sais pas s’il a eu des confidences, mais je pense que c’est vrai, vu que neuf fois sur dix quand il me dit quelque chose, ça se passe quelques semaines après… Et quand je lui ai demandé si Zidane ne pourrait pas devenir l’entraîneur de l’OM avec l’arrivée possible de l’Arabie Saoudite, il s’est mis à rire. Donc tout cela me parait plausible. En tout cas, ce serait très intéressant pour le football français ! », a balancé l’ancien coach marseillais sur RMC. Une véritable bombe qui va faire du bruit autour du Vélodrome, sachant que les Marseillais rêvent tous de voir Zidane sur le banc de touche de l’OM avec les moyens financiers des Saoudiens.

Frank McCourt est toujours actif

Sauf que pour l’instant, tout ceci n’est qu’un fantasme, vu que Frank McCourt est encore pleinement investi dans le projet marseillais. Alors qu’il ne compterait pas vendre l’OM dans un futur proche, selon le compte Twitter @LaMinuteOM_, l’homme d’affaires américain est effectivement actif. Du 13 au 18 juin prochains, il a par exemple prévu de rencontrer Pablo Longoria et Javier Ribalta aux Etats-Unis pour discuter de la prochaine saison marseillaise. Alors que le nom du remplaçant d’Igor Tudor sur le banc de l’OM pourrait être connu d’ici là, McCourt profitera de ces réunions pour mettre la pression sur ses dirigeants en vue du prochain mercato estival, où Marseille devra réaliser de grosses ventes avant de pouvoir recruter de nouveaux joueurs. Autant dire qu’une éventuelle vente à des investisseurs saoudiens ne semble pas être la priorité du moment à Marseille.