Vente OM ‍: L'Arabie Saoudite réserve ses millions d'euros à Marseille

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Arabie Saoudite suscite bien des fantasmes, et pas uniquement à Marseille. Cependant, du côté de l'OM, on ne doit pas s'inquiéter des rumeurs sur le rachat de l'AS Rome.

Le dossier des investissements saoudiens dans le football européen a pris une nouvelle tournure lorsque la presse italienne, et notamment le très sérieux quotidien La Repubblica, a affirmé que le Fonds public d’investissements d’Arabie Saoudite (PIF) envisageait de racheter l’AS Rome à Dan Friedkin, puissant homme d’affaires américain qui avait racheté le club de la capitale italienne pour 591 millions d’euros en 2020 avec l'argent de sa holding familiale. De quoi forcément reporter sine die la possibilité de voir l'Arabie Saoudite s'offrir l'Olympique de Marseille, alors que l'OM était dans le collimateur du PIF depuis des années à en croire les insiders. Cependant, cet intérêt saoudien semble aussi flou en Italie qu'il l'est à Marseille.

La Roma n'est pas à vendre, les Saoudiens le savent

Directeur du quotidien économique Milano Finanza, mais également fan de la Roma, Roberto Sommella a confié dans une interview accordée à Tele Radio Stereo qu'il avait enquêté sur ces rumeurs de rachat de l'AS Rome par l'Arabie Saoudite. Et il a un avis très clair sur la question. « Nous avons fait quelques vérifications sur ces bruits, il y a eu des pistes et des indiscrétions, mais rien de concret pour l'instant. Pour le moment, il semble que ce ne soit qu'une rumeur, notamment parce que les Friedkin ne paraissent pas vouloir partir. Nous sommes confrontés à des propriétaires qui ne parlent pas, donc cela devient même difficile de vérifier. On discute un peu avec tout le monde, et ça me frappe beaucoup de voir que les Friedkin ne réagissent jamais à rien. Ce qui me frappe le plus, c'est qu’il ne soit pas « contaminé » par la frénésie, l'enthousiasme ou la tristesse selon les résultats de l’équipe (...) Bien sûr, nous avons vérifié auprès de différentes sources concernant l’Arabie Saoudite, mais le plus simple serait de leur demander. Mais je me demande pourquoi les Saoudiens devraient prendre le relais, surtout sans la certitude, du côté de Rome, de pouvoir accroître leur chiffre d'affaires, car si un nouveau stade n'est pas construit, cela deviendra un vrai problème pour la Roma », a précisé le journaliste italien.

Si financièrement, le Fonds public d’investissements d’Arabie Saoudite a les moyens de s'offrir tranquillement un club dans chaque championnat européen, les règles imposées par l'UEFA posent évidemment des limites à l'acquisition de plusieurs énormes clubs susceptibles de jouer la Ligue des champions. Donc, ce sera OM ou Roma, mais pas les deux. Et à priori la formation italienne n'est pas dans les tuyaux des Saoudiens, Dan Friedkien ne voulant pas abandonner la Roma seulement quatre ans après l'avoir achetée. Le club de Frank McCourt est en ballottage favorable, même s'il faut pour cela que lui aussi soit décidé à céder l'Olympique de Marseille. Ce qui est loin d'être certain.