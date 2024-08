Valentin Carboni arrive à l'OM ce lundi

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les choses s'accélèrent dans le dossier Valentin Carboni, puisque l'international argentin est attendu ce lundi à Marseille pour signer son nouveau contrat.

Sauf retournement de situation totalement improbable, le milieu offensif de l'Inter devrait quitter l'Italie et s'engager sous forme de prêt avec l'OM. Priorité de Pablo Longoria, qui a fait valider ce choix par Roberto De Zerbi, Valentin Carboni faisait son retour en Lombardie ce lundi, suite à sa victoire lors de la Copa America avec l'Argentine. Et Fabrizio Romano l'a confirmé rapidement, le joueur de 19 ans va d'abord signer sa prolongation de contrat avec l'Inter avant de prendre aussitôt un vol vers Marseille où il sera prêté pendant une saison avec une option d'achat et une clause de rachat par l'Inter.

⚫️🔵✍🏻 Valentin Carboni, just arrived in Inter headquarters to sign new deal until June 2029.



He will then travel to Marseille later today to join OM on loan with buy option and buy back clause. pic.twitter.com/G7vk1dUVeJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2024

Ces derniers jours, on évoquait une option d'achat de 35 millions d'euros, ce qui est une sacrée somme pour l'OM, et une option de rachat de 40 millions d'euros si Marseille décidait de lever cette option, mais que l'Inter décidait de faire revenir Valentin Carboni. Prêté la saison passée à Monza, Valentin Carboni est un joueur en devenir, et du côté milanais, on souhaite qu'il ait du temps de jeu sous les ordres de Robert De Zerbi avant de le rapatrier dans un an si tout le bien que les dirigeants italiens pensent du jeune joueur argentin se confirme sous le maillot phocéen.

Un mercato attractif pour l'OM

Avec ce mercato très international pour l'instant, l'Olympique de Marseille provoque évidemment l'excitation de ses supporters, lesquels se prennent à rêver d'une saison enfin positive. Ce qui est certain, c'est l'attente sera grande autour de l'équipe de De Zerbi alors même que le mercato n'est pas fini. Loin de là même, puisque l'OM travaille encore sur plusieurs dossiers, dont celui du gardien de but et celui d'un attaquant supplémentaire. La fête va donc continuer jusqu'au 31 août pour les fans marseillais.