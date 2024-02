Une surprise sur le gong, le mercato turc peut sauver l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OM au mois de juin, Pape Gueye refuse pour l’instant de prolonger. Ce qui pourrait valoir à l’international sénégalais d’être mis à l’écart s’il ne quitte pas le club cet hiver.

Malgré quelques touches en Premier League, Pape Gueye n’a pas quitté l’Olympique de Marseille lors du mois de janvier. Cela tombe mal pour Pablo Longoria, qui souhaite absolument vendre l’international sénégalais, lequel a refusé une offre de prolongation de contrat de l’OM alors que son bail actuel expire en juin prochain. Pour le président olympien ainsi que pour le conseiller sportif Mehdi Benatia, il n’est pas tolérable qu’un joueur suspendu pendant quatre mois par la FIFA et soutenu par l’OM durant cette période manque ainsi de reconnaissance envers le club phocéen. Pape Gueye est donc poussé vers la sortie et selon les informations de Tutto Mercato Web, le mercato turc peut sauver l’actuel 8e de Ligue 1 dans ce dossier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PG22 (@p.gueye24)

Et pour cause en Turquie, le championnat ne ferme ses portes que vendredi soir. De quoi espérer une vente sur le buzzer pour Marseille car le média italien l’affirme, Marseille est en discussions avec Fenerbahçe pour un transfert du joueur, auteur d’une belle CAN avec le Sénégal. Des informations qui tranchent avec les propos tenues mercredi après-midi par Pablo Longoria puisque le président de l’OM a démenti les rumeurs d’un transfert en Turquie pour Pape Gueye. « Il reste quelques championnats où le mercato d’hiver n’est pas clos. Mais pour être honnête, nous n’avons pas reçu d’offre concernant Pape depuis la Turquie » avait lancé le dirigeant espagnol devant les journalistes. Il reste quelques heures à Marseille pour trouver une porte de sortie à Pape Gueye et récupérer une somme avoisinant les 3 millions d’euros, le tarif réclamé par Pablo Longoria pour les six derniers mois de contrat de son numéro 22.