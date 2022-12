Une révélation du Mondial vers l’OM au mercato ?

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire lors des trois matchs de la Tunisie à la Coupe du monde, Aïssa Laïdouni intéresse l’OM au mercato.

Cet hiver, Pablo Longoria a fait le déplacement au Qatar afin d’assister à plusieurs matchs de la Coupe du monde 2022. Le président de l’Olympique de Marseille était par exemple sur place pour le match entre la France et la Tunisie et a ainsi pu encourager Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, qui étaient titulaires pour cette troisième rencontre de la phase de groupes. Les deux joueurs de l’OM n’ont pas vraiment brillé au sein d’une équipe largement remaniée par Didier Deschamps. En revanche dans le camp d’en face, certains joueurs ont visiblement tapé dans l’œil de Pablo Longoria. C’est par exemple le cas d’Aïssa Laïdouni, le milieu défensif de la Tunisie, titulaire lors des trois matchs de sa sélection durant la phase de groupes de la Coupe du monde et qui intéresse sérieusement l’OM selon le journaliste hongrois Bence Bocsák.

Aïssa Laïdouni ciblé par l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laidouni Aissa (@laids_93)

En fin de contrat avec son club de Ferencvaros à la fin de la saison, Aïssa Laïdouni pourrait être une très belle opportunité pour l’Olympique de Marseille. En effet, sa situation contractuelle le rend accessible gratuitement et son profil plait beaucoup à l’état-major de l’OM. A seulement 25 ans, Laïdouni dispose d’une belle expérience européenne avec des matchs de Coupe du monde, de barrages de Ligue des Champions et d’Europa League au compteur. Il pourrait par exemple être une piste sérieuse pour l’Olympique de Marseille en cas de départ à venir de Pape Gueye, l’international sénégalais qui ne sera pas retenu par Pablo Longoria en cas d’offre sérieuse dans les semaines à venir alors qu’en Espagne, Almeira lorgne sur l’ancien Havrais. Très performant lors du Mondial avec la Tunisie, Aïssa Laïdouni va néanmoins être très courtisé dans les semaines à venir et pour l’OM, il faudra batailler afin de décrocher le gros lot.