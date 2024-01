Une offre pour Lodi, un ultimatum pour Doig, ça chauffe à l'OM ‍!

Dans : OM.

Le mercato s'accélère brutalement à Marseille, puisque Pablo Longoria a reçu une offre de transfert pour Renan Lodi. De quoi refaire tout le coté gauche à l'OM.

Coup de chaud sur le mercato de l’OM ce vendredi, alors que le club provençal va jouer contre Strasbourg dans la soirée. Pablo Longoria est aux manettes d’un deal dont il a le secret, et qui comporte trois tiroirs. Le premier est le recrutement du latéral gauche écossais Josh Doig. Selon la presse italienne, l’OM a fait un dernier effort dans ce dossier, ce qui lui permet de devancer le Torino et d’avoir aussi la préférence du joueur. Résultat, le défenseur de Vérone est bien parti pour s’engager à Marseille et le club provençal veut être fixé rapidement, à savoir très certainement ce soir, ou ce samedi dernier délai, sans quoi le deal va s’arrêter brutalement.

La Premier League craque pour Lodi

Au départ prévu pour être une doublure de Renan Lodi, Josh Doig pourrait bien être un second choix pour couvrir ce poste, mais le titulaire se nommerait Adrien Truffert. En effet, l’OM s’est brutalement attaqué au joueur rennais, qui est tenté par une signature dans le sud. La raison ? Un club anglais, qui est Brentford, a fait une offre à Pablo Longoria pour le défenseur brésilien, et le président marseillais est tenté de l’accepter. Surtout que l’ancien de l’Atlético de Madrid n’a pas été transcendant sur cette première partie de saison. L’OM veillera certainement à ne pas être perdant dans ce dossier, alors que Longoria avait tout de même lâché 13 millions d’euros pour faire venir Lodi, qui avait déjà connu la Premier League avec un prêt à Nottingham Forest la saison passée.

Si le départ du Brésilien devait se concrétiser, alors l’OM mettrait le paquet pour faire craquer Rennes, et un montant proche de 20 ME serait nécessaire pour faire venir l’international français (1 sélection) qui adore prendre le couloir et ne ménage pas ses efforts à gauche. Le club breton a été prévenu de la possibilité d’une attaque marseillais, et même s’il ne compte pas se séparer d’un joueur récemment prolongé, il a aussi jeté un oeil sur d’éventuelles recrues à poste. Un début de week-end qui s’annonce donc bouillant sur la Canebière, alors que l’OM joue en effet contre Strasbourg. Mais Pablo Longoria joue, lui, à son jeu préféré.