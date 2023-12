Une grosse vente cet hiver, l’OM remercie le Barça

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mercredi, le FC Barcelone a officialisé le transfert de Vitor Roque pour 40 millions d’euros. Un transfert qui pourrait indirectement faire les affaires de l’OM durant le mercato hivernal.

Malgré ses difficultés financières, le FC Barcelone continue d’empiler des joueurs. Mercredi, le club catalan a annoncé la signature de l’attaquant brésilien Vitor Roque en provenance de l'Athletico Paranaense pour 40 millions d’euros. Un joli coup de la part du champion d’Espagne en titre, qui disposera d’une solution offensive de plus pour la deuxième partie de saison en plus de Robert Lewandowski, Joao Felix, Raphinha, Ferran Torres ou encore les jeunes Lamine Yamal et Marc Guiu.

Luis Henrique pour remplacer Vitor Roque au Brésil ?

Du côté de Paranaense en revanche, l’heure est à l’inquiétude car il va maintenant falloir utiliser les 40 millions d’euros de la vente de Vitor Roque à bon escient afin de le remplacer de manière efficace. A en croire les informations du compte insider La Minute OM, l’ancien club de Vitor Roque a les yeux rivés vers l’Olympique de Marseille puisque Luis Henrique figure dans les petits papiers du club brésilien. Pour rappel, l’ailier de 21 ans n’a pas été conservé par Botafogo à l’issue de son prêt et va donc revenir en Provence au mois de janvier.

L’OM a maintenant le choix de le conserver dans son effectif pour la seconde partie de saison, alors que plusieurs joueurs vont partir à la CAN (Ounahi, Harit, Ndiaye, Sarr, Mbemba) ou de s’en séparer que ce soit la forme d’un prêt ou d’une vente définitive. Pablo Longoria a l’occasion de la jouer maline car il sait que l'Athletico Paranaense vient de récupérer une grosse somme d’argent avec la vente de Vitor Roque au FC Barcelone. Reste maintenant à voir si le dirigeant espagnol parviendra à récupérer la somme investie il y a deux ans pour le recrutement de Luis Henrique en provenance de Botafogo, à savoir près de 10 millions d’euros. Gennaro Gattuso aura lui aussi son mot à dire dans ce dossier car l’entraîneur italien pourrait voir le retour de Luis Henrique dans son effectif d’un bon œil dans l’optique de la seconde partie de la saison.