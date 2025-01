Une folie pour Berardi, Sassuolo défie l'OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ancien joueur de Roberto De Zerbi à Sassuolo, Domenico Berardi est annoncé parmi les cibles hivernales de l’Olympique de Marseille. Mais le club italien refuse d’envisager le départ de son ailier droit à mi-saison. Sauf en cas d’offre impossible à refuser.

Si l’Olympique de Marseille tient d’abord à renforcer sa défense et s'est exécuté en bouclant un accord pour Luiz Filipe, un voire plusieurs recrutements dans le secteur offensif ne sont pas non plus à exclure. On connaît les compétences du président Pablo Longoria capable de réaliser de bonnes affaires sur le marché des transferts. Probablement sur les conseils de Roberto De Zerbi, le dirigeant espagnol s’est penché sur une piste séduisante en Italie.

Le club phocéen s’intéresse à l’ailier de Sassuolo Domenico Berardi qui avait évolué sous les ordres du coach marseillais pendant trois saisons chez les Neroverdi (2018-2021). Il faut croire que le technicien n’a pas perdu de vue l’international italien (28 sélections) même s’il évolue désormais en Serie B. Rien d’étonnant dans la mesure où Domenico Berardi crève l’écran en deuxième division. Depuis son retour de blessure en octobre dernier, après une opération au tendon d’Achille, le milieu offensif de 30 ans totalise 3 buts et 10 passes décisives en 12 matchs de championnat. Ses performances ont également l’attiré l’attention de l’Atalanta Bergame.

Aucune inquiétude pour Sassuolo

Mais qu’il s’agisse de l’actuel leader de Serie A ou de l’Olympique de Marseille, aucun courtisan de Domenico Berardi ne trouble la sérénité de Sassuolo, indique le média Tutto Mercato Web. Les Neroverdi restent persuadés que leur ailier ne partira pas cet hiver. Très attaché à son club formateur, le gaucher spécialiste du côté droit serait déterminé à guider son équipe vers la remontée dans l’élite. Son transfert à mi-saison paraît improbable, sauf en cas d’offre impossible à refuser pour le joueur et ses dirigeants. Pas sûr que l’Olympique de Marseille ait prévu de faire des folies sur ce dossier.