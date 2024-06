Une énorme vente, l’OM dans tous ses états

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Une vente historique pourrait se mettre en place dans les prochains jours et cela fait clairement saliver Pablo Longoria, qui se voit bien en profiter pour faire un mercato de feu.

Arrivé à un an de la fin de son contrat, Chancel Mbemba ne sera pas conservé en cas de belle offre, car Pablo Longoria craint forcément un départ pour zéro euro de son défenseur central dans un an. A 29 ans, le Congolais a refusé toute idée de prolonger à l’OM, où il n’a pas toujours été titulaire selon les entraineurs en place. Mais son avenir pourrait brutalement changer avec l’intérêt d’un club du Golfe capable de mettre des gros moyens. Il est en effet question d’une offre à 30 millions d’euros pour recruter l’ancien joueur du FC Porto. Le Al-Ahli FC, qui se situe à Djebbah comme Al-Ittihad, possède plusieurs anciens pensionnaires de Ligue 1 en son sein comme Allan Saint-Maximin et Edouard Mendy mais aussi des vieilles gloires comme Merih Demiral, Franck Kessie et Riyad Mahrez ainsi que Roberto Firmino en vedette.

Feu d'artifice en vue pour l'OM au mercato ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mbemba (@chancel22)

Un club d'Arabie Saoudite largement capable de faire une très grosse offre, et de se renforcer de manière spectaculaire en défense. Pour le moment, la proposition semble trop belle pour être vraie, et l’OM ne compte pas s’enflammer avant d’avoir vu une offre concrète. Surtout qu’il y a un an, alors qu’il avait encore deux années de contrat, Chancel Mbemba avait fait l’objet d’une proposition de « seulement » 15 millions d’euros. Mais selon La Provence, si ce transfert venait à aller au bout et que l’OM récupérait 30 millions d’euros, alors cela mettrait le club dans « tous ses états » en vue de la suite du mercato, avec une enveloppe pour recruter qui serait donc bien plus importante que prévue. Un sacrifice que tout le monde semble prêt à faire, même s’il va désormais falloir attendre de voir si cela se vérifie dans les jours à venir.