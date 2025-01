OM ‍: Une énorme surprise en défense, De Zerbi l'exige

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

En quête d’un défenseur central même après la signature de Luiz Felipe, l’OM est prêt à envisager une solution de dernier recours pour parvenir à ses fins. Quitte à faire un sacrifice inattendu.

Le mercato est à mi-parcours mais il va y avoir encore du changement dans l’effectif de l’OM. Roberto De Zerbi a des exigences et Pablo Longoria est bien décidé à se plier en quatre pour lui donner les clés d’une saison parfaite. En défense notamment, l’entraineur italien espère que son président parviendra à faire partir des éléments en qui il n’a pas confiance ou en froid avec le club, comme Chancel Mbemba, Bamo Méité et Lilian Brassier. Mais les missions ne sont pas évidentes à accomplir. Et c’est pourquoi, selon des sources canadiennes, une nouvelle possibilité est apparue pour permettre à l’OM d’enfin faire venir un défenseur central demandé par Roberto De Zerbi.

Au travail sous les yeux d’un invité 𝘀𝗽𝗲́𝗰𝗶𝗮𝗹 👀 pic.twitter.com/NynsMTrkgc — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 16, 2025

Plutôt solide quand il est utilisé, Derek Cornelius pourrait changer d’air seulement six mois après son arrivée. Le Canadien, acheté pour 4 millions d’euros à Malmö l’été dernier, a connu trois titularisations et a été trois fois remplaçants sur les deux derniers mois, signe que son profil n’est pas indiscutable aux yeux de son coach. L’international canadien, qui a déjà beaucoup voyagé dans sa carrière, aimerait pourtant se poser à l’OM, où il a signé jusqu’en juin 2028.

Mais des clubs néerlandais sont venus aux renseignements pour celui qui est né, cela ne s’invente pas, à Ajax dans l’Ontario. Mais c’est le Feyenoord Rotterdam qui s’intéresse à son profil, le club néerlandais ayant déjà suivi Cornelius l’été dernier sans pouvoir doubler l’OM. Une approche de 4 millions d’euros pourrait donc avoir lieu dans la deuxième partie du mercato, uniquement si jamais Marseille ouvrait la porte à un départ. Ce pourrait en tout cas être une solution par défaut trouvée par Pablo Longoria pour libérer de la place, si les autres dossiers défensifs étaient toujours coincés dans la dernière ligne droite.