Une chaine TV 100 % OM, Daniel Riolo valide à 100 %

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques jours maintenant, l'OM, le Stade Rennais et Toulouse feront leur entrée en lice en Ligue Europa. Ils ne seront pas tous logés à la même enseigne au niveau des diffusions...

Cette saison, les clubs français seront de nouveau très attendus sur la scène européenne. L'indice UEFA de la France ne se porte pas au mieux et que ce soit le PSG et Lens en Ligue des champions ou encore l'OM, Toulouse et Rennes en Ligue Europa, des points devront être pris. Les Phocéens vont néanmoins devoir confirmer que leur projet est prêt pour la C3. En tout cas, ils seront très suivis, que ce soit au stade ou à la télévision. D'ailleurs, au niveau des diffuseurs, W9 a voulu mettre le paquet et a tout simplement raflé la mise concernant l'OM puisque le média du groupe M6 diffusera toutes les rencontres des hommes de Marcelino. Toulouse et Rennes seront donc sur RMC. De quoi faire pester bon nombre de fans des deux équipes.

W9 fait un choix contesté

Je crois que c’est à cause du blé, audience, pub tout ça quoi …

Bizarre de pas comprendre un truc aussi élémentaire … n’importe qui ferait idem — Daniel Riolo (@DanielRiolo) September 11, 2023

Le compte X fan de Rennes Team SRFC a notamment fait part de son dégout face à la situation : « Aucun match des phases de poule d'Europa League du Stade Rennais ne sera diffusé en clair. En effet, W9 s'est dit que c'était normal de prendre tous les matchs de l'OM et aucun des autres clubs européens (Toulouse, Lille et Rennes)... Bravo l'équité ! ». De quoi faire réagir Daniel Riolo, qui n'a pas hésité à le renvoyer dans ses 22 et démonter sa logique : « Je crois que c’est à cause du blé, audience, pub tout ça quoi … Bizarre de pas comprendre un truc aussi élémentaire … n’importe qui ferait idem ». Vous l'aurez donc compris, pour les fans de Rennes et Toulouse, impossible de suivre leur équipe en Europe autrement que sur une chaine payante. Une implacable logique financière aux yeux de Daniel Riolo. A noter que le LOSC, qui disputera la Ligue Europa Conference, sera aussi sur les antennes d'RMC.