Un terrible danger guette l'OM au mercato

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera assurément l'une des équipes à suivre cet hiver lors du marché des transferts. Les Phocéens réfléchissent à la possibilité de faire quelques coups, même si le club ne veut pas agir dans la précipitation.

L'été dernier, l'OM avait fait fort lors du mercato pour se renforcer. Les hommes de Roberto De Zerbi jouent les premiers rôles en Ligue 1 et comptent bien poursuivre sur la même voie lors de la seconde partie de la saison. Malgré tout, l'Italien aimerait sans doute apporter quelques retouches à son groupe. Medhi Benatia et Pablo Longoria sont au travail afin de dénicher la perle rare. Reste à savoir si elle sera trouvée, car l'OM ne veut pas mettre à mal l'équilibre au sein de son effectif, qui fonctionne bien. Chez certains observateurs, on est du même avis. Pour Lionel Charbonnier, ce mercato hivernal sera très important pour les Phocéens, qui n'auront pas intérêt à se tromper, comme ce fut le cas dans le passé.

Un mercato hivernal de tous les dangers pour l'OM ?

Sur l'antenne d'RMC, le champion du monde 98 a en effet prévenu l'OM concernant son prochain marché des transferts hivernal : « Attention, recruter au mercato hivernal est très compliqué. Tu as des équipes qui peuvent le faire, d'autres qui ne devraient pas le faire. Je ne suis pas sûr que l'OM soit dans une dynamique de recrutement. S'il y'a une vraie opportunité à faire, c'est dans l'axe derrière. Il faut de l'équilibre, que ce soit dans le jeu ou le vestiaire. Tu peux changer ton microcosme et tout chambouler ». Ces dernières heures, certains noms reviennent du côté de la Canebière, comme ceux de Bouna Sarra, Paul Pogba ou encore Kiliann Sildillia. Avant de passer à l'action pour se renforcer, l'OM a encore une rencontre à disputer et pas des moindres, puisque ce sera un déplacement à Saint-Etienne en Coupe de France ce dimanche.