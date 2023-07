Un renfort surprise à l’OM, Marcelino est épaté

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré sa suspension de quatre mois infligée par le TAS dans le « Watfordgate », Pape Gueye est l’un des hommes forts de la préparation de l’OM. Le nouveau coach olympien Marcelino est fan de l'international sénégalais.

Titulaire contre Eupen (défaite 1-0), Pape Gueye était de nouveau aligné dans le onze marseillais jeudi après-midi lors du succès de l’Olympique de Marseille contre le club néerlandais du RKC Waalwijk (victoire 1-0). Unique buteur de la partie, le milieu de terrain sénégalais a été utilisé dans un rôle inhabituel de deuxième attaquant au côté de Pierre-Emerick Aubameyang. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur du FC Séville s’est mis en évidence. Malgré sa suspension de quatre mois, Pape Gueye n’a pas semblé impacté et au contraire, s’est affirmé comme l’un des joueurs les plus en formes du côté de l’OM.

Marcelino est fan de Pape Gueye

Dans le camp des supporters, on apprécie la mentalité du n°22 phocéen… mais on se demande pourquoi Marcelino lui accorde autant de temps de jeu en préparation alors qu’il sera indisponible pour les quatre mois à venir en raison de la suspension qui lui a été infligée par le Tribunal Arbitral du Sport. A en croire les informations de La Provence, une excellente nouvelle pourrait tomber dans les semaines à venir en ce qui concerne Pape Gueye puisque le Sénégalais a la possibilité de faire appel de cette décision.

« L’OM, qui peut s’avérer implacable avec d’autres éléments, est donc aux petits soins avec son milieu de terrain aux 100 matchs sous ses couleurs. Qui le lui a bien rendu sur le terrain hier » écrit La Provence, pour qui il n’est pas question à Marseille de placer Pape Gueye dans le loft malgré sa suspension et l’imminence de la fin de son contrat (juin 2024).

Gueye peut faire appel de sa suspension devant le TAS

Car en privé, Marcelino se dit épaté par la préparation réalisée par un joueur sur lequel il comptera si jamais sa suspension venait à être levée. C’est désormais à Pape Gueye et à ses représentants de juger s’il est opportun de faire appel avec les risques que cela comporte puisque la suspension peut être supprimée, allégée… ou alourdie. Marcelino lui, espère de tout cœur pouvoir compter sur un joueur qui pourrait s’avérer très précieux cette saison malgré la concurrence colossale dans l’entrejeu à l’OM (Kondogbia, Rongier, Veretout, Guendouzi, Ounahi, Malinovskyi).