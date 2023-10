Un problème avec les arbitres, l'OM enrage

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM n'a pas su se défaire de Brighton ce jeudi en Europa League, mais un joueur marseillais peste surtout contre l'arbitrage et le fait que la formation provençale ne mette pas assez la pression à ce niveau.

Les matchs sans victoire se poursuivent pour l’Olympique de Marseille, qui compte deux points en deux matchs de poule d’Europa League. A l’heure de la double confrontation à venir face à l’AEK Athènes, la situation est critique pour aller chercher l’une des deux premières places du groupe. Contre Brighton, tout semblait pourtant bien parti avec deux buts d’avance et une équipe emballante qui allait chercher la formation anglaise, et la rendait même inoffensive. Progressivement, tout s’est compliqué et Pau Lopez a du s’employer pour éviter une égalisation qui a finalement eu lieu dans les dernières minutes. Un match que Jordan Veretout a quitté sur blessure, mais Amine Harit aurait pu connaitre le même sort. En effet, le milieu de terrain de l’OM a été victime d’un très gros tacle sur la cheville de la part de Tariq Lamptey, ce qui n’a pas valu un carton rouge à son adversaire lors de cette seconde période. De quoi faire pester son coéquipier Jordan Veretout.

L'OM est trop gentil avec les arbitres

Le GROS tacle de Lamptey sur Harit 😳



L'arbitre n'a pas sifflé, vous comprenez cette décision❓🤔#OMBHAFC | #UEL pic.twitter.com/pMZMo7bglO — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 5, 2023

« Il y a rouge ! Il lui marche dessus. Il peut lui casser le pied. On est trop gentils, on se fait avoir et on ne dit rien ! », a déploré le milieu de terrain français dans les couloirs du Vélodrome, afin de se plaindre d’un arbitrage de mauvaise qualité à ses yeux. Même si l’OM n’a pas toujours bien négocié ses rencontres en supériorité numérique cette saison, un carton rouge aurait changé la face du match et permis de souffler face au pressing de Brighton en deuxième période, alors que Marseille menait au score. De son côté, Gennaro Gattuso a surtout été soulagé d’apprendre qu’Amine Harit a pu continuer la rencontre malgré sa cheville ensanglantée, et l’entraineur italien a surtout pesté contre la condition physique défaillante de ses joueurs, qui n’arrivent pas à tenir le rythme des rencontres jusqu’au bout ces derniers temps. Mais il a aussi eu un mot sur l'arbitrage, notamment en voyant les images à la télévision. « Que faisait la VAR ? On voit un gros coup sur Amine, avec du sang. C’est plus une erreur de la VAR que de l’arbitre », a souligné l'entraineur de l'OM, pour qui la vidéo aurait du mener à l'expulsion de Lamptey.

Même son de cloche chez le capitaine Valentin Rongier, pour qui l'arbitre n'a pas assez protégé les joueurs, même si on sentait une grande impuissance chez l'ancien nantais. « Que voulez-vous que je vous dise ? Je partage votre sentiment, surtout que l’on encaisse le but après ce coup. J’ai simplement demandé à l’arbitre de protéger les joueurs. Il répond que le joueur touche le ballon. Mais il lui arrache la cheville derrière… On n’est pas en train de trouver des excuses. C’est agaçant », a pesté dans La Provence un Valentin Rongier pour qui tout ne peut pas se résumer à cette décision, même si rien ne tourne dans le bon sens à l'OM jusqu'à présent.