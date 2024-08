Un nouveau prix est sorti pour Maupay à l’OM

A la recherche d’une doublure d’Elye Wahi après la grave blessure au genou de Faris Moumbagna, l’Olympique de Marseille a trouvé son bonheur. Attaquant d’Everton, Neal Maupay va s’engager avec le club phocéen dans les prochaines heures. Le journaliste italien Fabrizio Romano a détaillé les détails de l’opération : il s’agit d’un prêt payant de 500.000€ auxquels s’ajoutent des frais fixes de 5,5 millions d’euros à titre d’obligation d’achat. L’OM a négocié et obtenu en prime un prêt avec option d’achat obligatoire à 4 millions d’euros à régler l’an prochain, avec des bonus pouvant atteindre jusqu'à 3 millions d'euros. Everton garde de son côté un pourcentage de 20% sur une future revente du joueur déjà passé par Nice, Brest et Saint-Etienne.

