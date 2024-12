Un invité surprise met d'accord l'OM et Mbemba

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Le dossier Chancel Mbemba va animer le mercato à l’OM, qui refuse de libérer son défenseur et qui réclame au moins 3 millions d’euros pour le laisser partir. Un prix qui convient à Leicester, qui s’est invité dans le dossier.

Dans son édition du jour, La Provence a fait le point sur la situation de Chancel Mbemba. En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille dans six mois, le défenseur congolais a été écarté du groupe professionnel l’été dernier. Invité à trouver un point de chute, l’ancien taulier du FC Porto a refusé toutes les offres qui lui ont été soumises avec l’espoir d’être libéré par l’OM, ce qui lui aurais permis de récupérer une juteuse prime à la signature dans son futur club. Pablo Longoria n’a toutefois pas l’intention de procéder ainsi et réclame 3 millions d’euros au club qui souhaite s’offrir Chancel Mbemba dès le mois de janvier.

Le Congolais a refusé des avances de Rennes, Montpellier ou encore Nantes et vise des clubs plus attractifs sportivement et/ou financièrement. L’Arabie Saoudite le fait rêver mais à défaut, il pourrait se contenter du championnat anglais car selon les informations du site Africa Foot, un club britannique s’est récemment invité dans l’épineux dossier Chancel Mbemba. Dix-huitième de Premier League, Leicester est à la recherche d’un renfort en défense centrale et cible Chancel Mbemba pour venir renforcer son effectif. Ancien joueur de Newcastle, le numéro 99 de l’Olympique de Marseille connaît bien la Premier League, un championnat dans lequel il avait brillé de 2015 à 2018.

Leicester, la solution idéale pour l'OM et Mbemba ?

L’imposant salaire de Chancel Mbemba, estimé à environ 4 millions d’euros par an, ne serait pas un problème pour les Foxes, lesquels seraient également prêts à combler les attentes financières de l’OM pour finaliser le dossier. Leicester pourrait donc être la solution idéale pour toutes les parties en permettant à l’Olympique de Marseille de récupérer une indemnité de transfert tout en offrant à Chancel Mbemba une porte de sortie aussi bien satisfaisante sportivement que financièrement. La question est maintenant de savoir si cette destination conviendra au joueur, ou si ce dernier prendra finalement la décision de rester à Marseille sans jouer jusqu’à la fin de son contrat l’été prochain avant de partir libre dans la destination de son choix.