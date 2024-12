3ME pour un défenseur international, l'OM donne son accord

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille veulent montrer leur intransigeance lors du mercato. Mais ils ne sont pas fermés à ce qu'une opération se concrétise lors du mercato d'hiver avec ce défenseur international.

C'est un petit caillou dans la chaussure de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, mais comme l'équipe de Roberto De Zerbi carbure à plein régime, il fait nettement moins mal. Cependant, il est clair que l'OM n'a finalement rien à gagner concernant Chancel Mbemba, sauf à montrer aux autres joueurs que force restait toujours à la loi. Ayant refusé de partir l'été dernier, le défenseur international congolais est placardisé depuis de longs mois, alors que clairement, il ne ferait pas tache dans le onze marseillais, lui qui a été retenu dans l'équipe type 2024 par la Confédération africaine de football. En fin de contrat en juin prochain, Mbemba a indiqué en marge d'un match de sa sélection nationale qu'il espérait trouver une solution avec les dirigeants de l'Olympique de Marseillais, mais pour l'instant cela n'est pas le cas et à en croire La Provence, les chances de voir le joueur arrivé libre de Porto quitter le club phocéen en janvier sont maigres.

Rennes n'a rien proposé à l'OM

Nous vous souhaitons à tous un Joyeux Noël et d'avance une bonne année 2025. pic.twitter.com/CKER00x6Ol — Chancel Mbemba (@mbemba22) December 24, 2024

Car l'OM ne souhaite pas renvoyer l'ascenseur à Chancel Mbemba, et ils exigent toujours 3 millions d'euros pour le laisser partir, le prix du défenseur central ayant tout de même baissé de 2 millions d'euros. Une situation qui, selon le média provençal, scandalise l'international congolais, lequel veut très vite rejouer au football. Pour l'instant, même si l'intérêt du Stade Rennais a récemment été évoqué, le club entraîné par Jorge Sampaoli n'a rien proposé à Pablo Longoria pour Chancel Mbemba. Alors, comme l'été dernier, c'est vers l'Arabie Saoudite que les regards se tournent, puisque l'été dernier le club d'Al-Shabab ayant été proche de trouver un terrain d'entente avec le joueur et avec l'OM. Mais notre confrère le confirme, pour les responsables marseillais et le défenseur sont déterminés à ne rien lâcher, quitte à laisser la situation en l'état.