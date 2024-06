Un départ surprise, l'OM reçoit une offre de gala

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Arrivé l'été dernier, Iliman Ndiaye voulait tout exploser à l'OM. Le Sénégalais n'a pas réussi et pourrait repartir aussi sec en Angleterre, sachant qu'Everton vient de faire une offre intéressante.

Le mercato s’accélère à Marseille, et une première offre ferme est tombée pour un de ses joueurs. C’est l’enfant du pays venu au club l’été dernier avec enthousiasme, qui pourrait repartir en Angleterre. Iliman N’Diaye, pour qui l’OM avait fait un énorme forcing afin de le faire signer en provenance de Sheffield United, a complètement raté sa saison. Très embêtant pour un joueur pour qui Marseille avait lâché 17 millions d’euros. Mais une solution intéressante a vu le jour avec la proposition d’Everton. Selon Foot Mercato, le club anglais l’a dans son viseur depuis plusieurs mois, et est persuadé de pouvoir lui redonner confiance, alors que l’OM hésite franchement à continuer avec lui. L’hiver dernier déjà, Everton était venu aux renseignements, mais l’attaquant sénégalais avait affiché son désir de s’imposer à Marseille à tout prix. Ce ne serait plus totalement le cas si un accord venait à satisfaire tout le monde.

Everton craque pour Ndiaye

Résultat, une première offre de transfert a été effectuée, pour la simple et bonne raison que les Toffees en font leur priorité offensive sur le mercato. Un départ qui ne ferait pas pleurer à l’OM, même s’il reste à savoir le prix mis par la formation de Premier League. Pour le moment, le montant n’est pas connu mais FM assure que l'adddition est « très intéressante », ce qui signifie que Pablo Longoria ne serait pas vraiment perdant sur l’opération. En cas de montant supérieur à 15 millions d’euros, une vente est envisageable alors que cela correspond à sa valorisation sur le marché des transferts. L’échec de la venue de Ndiaye serait ainsi oublié avec cet aller-retour express en Angleterre, et permettait à l’OM d’augmenter son enveloppe mercato alors que Roberto De Zerbi a aussi de nombreuses idées pour l’été à venir.