Un départ surprise en défense, l'OM tremble ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Après avoir perdu Renan Lodi, vendu pour 25 millions d’euros en Arabie Saoudite, l’Olympique de Marseille pourrait perdre un deuxième titulaire en défense. Leonardo Balerdi et Chancel Mbemba sont courtisés.

Malgré une première partie de saison chaotique, un secteur de jeu sort du lot à l’Olympique de Marseille. C’est indiscutablement la défense. Et pour cause, des joueurs tels que Clauss, Mbemba, Balerdi, Gigot ou encore Pau Lopez ont tenu la baraque y compris lorsque cela tanguait très fort sur la Canebière. Ce n’est donc pas surprenant de voir certains de ces joueurs convoités lors de ce mercato hivernal. On le sait, Jonathan Clauss est sollicité par le Bayern Munich même si un départ de l’international français en cours de saison a été repoussé par les dirigeants de l’OM. L’ancien défenseur du RC Lens n’est pas le seul joueur courtisé puisque selon les informations du compte insider Le Petit OM, trois autres défenseurs olympiens sont très convoités : Leonardo Balerdi, Samuel Gigot et Chancel Mbemba.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mbemba (@chancel22)

« Les 3 défenseurs centraux de l'OM reçoivent tous des sollicitations lors de ce mercato. Sans surprise étant donné que c'est plutôt un point positif de l'équipe » publie le compte insider sur X avant de poursuivre et de détailler. « Gigot ne devrait pas bouger, c'est moins clair pour Chancel et Balerdi mais la volonté c'est de finir la saison. Pas surpris en tout cas qu'on reste en veille sur ce genre de profil. Et puis si on reste à 3 derrière on a réellement que 4 joueurs possibles, même si Onana et Rongier peuvent dépanner. A suivre… » publie Le Petit OM, pour qui la situation de ces trois joueurs est donc à surveiller. Nul doute en tout cas que s’il y a un départ, l’OM voudra tirer une grosse somme d’argent d’un potentiel transfert dans la mesure où l’on parle ici de trois titulaires aux yeux de Gennaro Gattuso. Du côté de l’entraîneur italien, on aimerait sans doute un peu de stabilité et conserver Balerdi, Mbemba et Gigot est sans doute une priorité.