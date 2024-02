Un départ ou la N3, Gueye est coincé par l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM veut voir partir Pape Gueye cet hiver. Pablo Longoria ne laissera pas son milieu sénégalais partir libre l'été prochain alors que son contrat expire en juin. Il accentue la pression sur son joueur qui peut déjà faire une croix sur la Ligue 1 en 2024.

Pour ceux qui en doutaient encore, Pablo Longoria est impitoyable quand on parle de sous et cela vaut pour ses propres joueurs. Le président de l'OM a menacé Jonathan Clauss d'un départ cet hiver et c'est encore plus concret pour Pape Gueye. Le milieu sénégalais doit quitter Marseille avant la fin du mercato hivernal. En effet, Gueye arrive en fin de contrat dans 6 mois. Il n'a pas encore prolongé et se dirige vers un départ libre. Un scénario impossible pour Longoria qui doit équilibrer les comptes de l'OM au plus vite. Il pousse son joueur à partir en Turquie lors des prochaines heures.

Gueye ne jouera plus avec l'équipe première de l'OM

Néanmoins, le milieu de terrain, tout juste revenu de la CAN, refuse les offres des clubs prétendants. De quoi acculer un peu plus Pablo Longoria mais le président olympien en a vu d'autres. Selon les informations du compte X La Tribune Olympienne, il est prêt à tout pour se débarrasser de Pape Gueye. Il ne fera pas de sentiments, envisageant plusieurs possibilités mais certainement pas un retour du joueur dans l'effectif de Gennaro Gattuso.

« Pape Gueye est à minima exclu de l'équipe première depuis ce matin. En attendant un transfert (l'OM pourrait accepter un simple prêt à partir du moment où l'OM ne paye plus le salaire du joueur comme indiqué par @LePetitOM). Pape Gueye restera avec l'équipe réserve jusqu'à la fin de saison », écrit le média suiveur de l'OM. Une menace qui pourrait suffire car Pape Gueye a besoin de jouer au haut niveau, lui qui revient tout juste d'une suspension de 4 mois à cause de son transfert à l'OM.