L'Arabie Saoudite s'oppose à un délire de l'OM

Par Corentin Facy

L’OM déborde d’ambitions lors de ce mercato estival et n’hésite pas à proposer de grosses sommes d’argent pour des joueurs tels que Nketiah, Greenwood, ou encore Bergwijn, par ailleurs convoité par l’Arabie Saoudite.

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille est passionnant à suivre pour les supporters du club phocéen, emballés par les signatures officialisées de Lilian Brassier et d’Ismaël Koné. Roberto De Zerbi souhaite avoir un effectif compétitif pour rivaliser avec le PSG la saison prochaine et cela implique logiquement des cibles ambitieuses. L’OM s’est ainsi lancé sur les pistes Mason Greenwood, Eddie Nketiah ou encore Valentin Carboni en proposant à chaque fois des indemnités de transfert supérieures à 20 millions d’euros. De quoi prouver que Frank McCourt a les moyens de ses ambitions cet été.

Ces dernières heures, une nouvelle cible a été révélée par la presse néerlandaise, elle mène à Steven Bergwijn, l’ailier de 26 ans évoluant à l’Ajax Amsterdam. A la recherche d’un ailier droit, l’OM a identifié l’ancien attaquant de Tottenham comme une piste potentielle en cas d’échec dans les négociations avec Mason Greenwood. Mais dans le dossier Steven Bergwijn, l’Arabie Saoudite est un rival de poids pour le club phocéen. Et pour cause, le site Todo Fichajes explique en ce début de semaine qu’outre l’OM, plusieurs clubs saoudiens sont sur les rangs et font grimper les enchères pour Steven Bergwijn.

L'OM confronté à l'Arabie Soaudite pour Bergwijn

Autrement dit, l’Olympique de Marseille est dans l’obligation de faire une offre colossale pour avoir une chance de convaincre l’Ajax Amsterdam de lui vendre l’ailier d’1m78 car en face, les clubs de Saudi Pro League ne vont pas faire dans la dentelle et pourraient proposer jusqu’à 30 millions d’euros pour recruter celui qui était dans la liste des Pays-Bas pour l’Euro 2024. Indirectement, l’Arabie Saoudite fait donc monter les enchères et oblige l’OM a faire sauter la banque pour avoir ne serait-ce qu’une chance de rafler la mise. Au vu du tarif qui grimpe en raison de la concurrence, la piste Steven Bergwijn pourrait rapidement être abandonnée par l’état-major marseillais, qui continue de faire un pressing important pour convaincre Mason Greenwood de rejoindre la Provence.

D’autant que l’international anglais est la priorité absolue de Roberto De Zerbi, qui ne voit que par lui depuis plusieurs jours au point de lui téléphoner quotidiennement. Si seulement l'Arabie Saoudite pouvait racheter l'OM, nul doute que ce genre de dossier serait bien plus simple à finaliser. Mais en dépit des rumeurs et des informations de certains insiders, ce n'est toujours pas le cas pour le moment et les Saoudiens sont plutôt des concurrents que des alliés pour l'OM pour l'instant lors de ce mercato estival, sur le dossier Bergwijn mais également sur celui de Pierre-Emerick Aubameyang.