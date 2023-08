Un ancien Parisien à l’OM, la surprise de Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Alors que l’entrejeu semble déjà bien fourni, l’Olympique de Marseille n’écarte pas l’hypothèse d’une nouvelle arrivée dans ce secteur. Le club phocéen étudierait toujours la piste menant à Yacine Adli, en difficulté au Milan AC.

Dans la dernière semaine du mercato, Pablo Longoria va tenter d’attirer quelques recrues supplémentaires. Le président de l’Olympique de Marseille espère recruter un latéral capable d’évoluer sur les deux côtés, et de devenir la doublure de Jonathan Clauss et de Renan Lodi. Nos confrères de RMC indiquaient également en début de semaine qu’un ailier gauche percutant était toujours attendu. Et que des négociations étaient en cours avec une cible sur ce dossier.

🇫🇷⚪️🔵Le nom de Yacin #Adli , déjà cité à l'#OM en janvier dernier, revient doucement dans les travées du Vélodrome.



Le milieu de terrain est aussi suivi de près par le #LOSC . Les deux clubs de Ligue 1 ont aussi d'autres pistes pour cette position #TeamOM pic.twitter.com/P6jNlJDj41 — Florian Holsbeek (@Florianholsbeek) August 22, 2023

De son côté, l’attaquant du Lokomotiv Moscou Wilson Isidor, en contact avec le club phocéen, serait convoité pour le poste d’avant-centre. Renforcer le milieu de terrain ne serait donc pas d’actualité. Au contraire, l’Olympique de Marseille cherche à dégraisser ce secteur avec le départ de Mattéo Guendouzi, qui fait l’objet de discussions avec la Lazio Rome. L’information du journaliste Florian Holsbeek paraît donc étonnante. En effet, notre confrère affirme que le pensionnaire du Vélodrome, déjà intéressé en janvier dernier, n’a pas abandonné l’idée de recruter Yacine Adli.

Adli doit se relancer

On peut imaginer que le Milan AC ne fermera pas la porte à un prêt dans la mesure où le milieu de 23 ans n’entre pas dans les plans de l’entraîneur Stefano Pioli. Après une saison à seulement six apparitions en Serie A, le Franco-Algérien a encore passé le match à Bologne (victoire 2-0) sur le banc lundi, pour la reprise du championnat. A noter que Lille serait également à l’affût pour Yacine Adli. Difficile de dire s’il ouvrira la porte à un retour en Ligue 1. En tout cas, le milieu formé au Paris Saint-Germain a besoin de relancer sa carrière après plusieurs saisons décevantes à Bordeaux et en Italie.