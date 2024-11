Turpin fait perdre l'OM, il clashe les Marseillais

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Depuis que Clément Turpin a été désigné pour arbitrer le match entre l'OM et Monaco, les complaintes fusent chez les supporters olympiens. Ils sont remis à leur place.

Ce dimanche, ce sera l’un des grands classiques du championnat de France avec l’affiche entre l’OM et Monaco. En difficulté au Vélodrome, les Marseillais vont devoir se méfier d’une équipe de l’ASM qui aime faire mal à ses adversaires et semer le doute. Mais il y a une chose dont les supporters marseillais se méfient depuis le début de la semaine, c’est de l’arbitre. C’est Clément Turpin qui a été désigné pour cette rencontre, l’un des meilleurs sifflets au monde tout simplement. Malgré ce statut, du côté des fans olympiens, on estime que la donne est faussée car l’arbitre, souvent pointé du doigt pour ses origines natale du Rhône, est accusé de souvent participer à la défaite du club phocéen.

« C’est très simple à expliquer »

Des complaintes que le journaliste du Phocéen Romain Haering, pourtant un média pro-OM, a repris de volée avec véracité dans son émission. « 16 % de victoire de l’OM sous Clément Turpin ? Je vais expliquer cette statistique, et c’est très simple. Clément Turpin, il n’arbitre que les gros matchs. Et dans les gros matchs, depuis 15 ans, on est nul, nul, nul. Tous les matchs contre Lyon ou Paris on est vraiment nul. Évidemment que les stats de Turpin ne sont pas bonnes pour l’OM. Mais il arbitre jamais les OM-Toulouse ou des matchs plus faibles. Après, il est très hautain en Ligue 1 et presque insupportable, mais malgré tout je considère que cela reste un bon arbitre de notre championnat, et peut-être le meilleur à mon avis », a livré le journaliste dans une prise de position qui a le mérite d’être claire. Et important à l’heure où tout le monde tombe sur les arbitres à chaque week-end en ce moment, et que l’OM a même laissé entendre après sa victoire à l’OL qu’il y avait une forme de complot pour mettre des bâtons dans les roues du club.

Aux joueurs de Roberto De Zerbi d’être bons ce dimanche soir, pour inverser la statistique des mauvais résultats de l’OM avec Clément Turpin.